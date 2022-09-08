Şen ve Öztoprak’ın görev paylaşımı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Vali Yardımcısı Abdullah Şen'in ilgileneceği kurumlar şu şekilde;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, MTA Marmara Bölge Müdürlüğü (Kocaeli), TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü (Sakarya), Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) İl Müdürlüğü, AKSA Bilecik Bolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Defterdarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İl İdare Kurulu Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, İdare ve Denetim Müdürlüğü, Mahalli İdare Birlikleri, Bolu İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, KÖYDES Koordinatörlüğü (İl Özel İdaresi), Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği, İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, YÖK ile İlgili İşlemler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile ilişkiler ve koordinasyon, ÖSYM ile İlgili İşlemler, İl Sağlık Müdürlüğü, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü, Ulaştırma 13. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Şube Şeflikleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü.

Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak'ın ilgileneceği kurumlar şu şekilde;

Basın İlan Kurumu, CİMER İş ve İşlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili işlemler, İl Müftülüğü, Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Cezaevlerine ilişkin işlemler, Denetimli serbestlik iş ve işlemleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Ankara Tapu ve Kadastro 1. Bölge Müdürlüğü, İller Bankası A.Ş. Ankara Bölge Müdürlüğü, Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü, İl Yazı İşleri Müdürlüğü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, Açık Kapı Şube Müdürlüğü, Garnizon Komutanlığı İş ve İşlemleri, Bolu 2. Komando Tugayı ile İlgili İş ve İşlemler, Askeri Faaliyet ve Ziyaretler (Yabancı askeri faaliyet ve ziyaretler dâhil), Askerlik Şubesi Başkanlığı İş ve İşlemleri, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, KOSGEB Temsilciliği, TSE Temsilciliği, Türk Patent ve Marka Kurumu Temsilciliği, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri IX. Bölge Müdürlüğü (Ankara), Bolu Şube Müdürlüğü, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, 53. Şube Müdürlüğü, İl Meteoroloji Müdürlüğü, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Görev dağılımına göre Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak Gerede, Mengen, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçeleri Vali Yardımcısı Abdullah Şen ise Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçeleri ile ilgili Valilik Makamınca verilecek görevleri yürütecek.