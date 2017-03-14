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14 Mart 2017 Salı
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    • Sendika Erkal’dan memnun değil mi?

    Sağlık Sen Bolu İl Başkanı Sami Yılmaz’ın sosyal paylaşım sitesi kendi özel sayfasından yaptığı paylaşımı kafalarda soru işareti yarattı.

    14 Mart 2017 Salı 13:56
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    Sendika Erkal’dan memnun değil mi?

    Haber: Kasım ŞAHİN

     Yakın zamanda Kamu Hastaneler Birliği genel sekreterliği ve yönetim kadrosunda değişiklik yapılmıştı. Yapılan değişiklikle Dr. Metin Tahaoğlu’nun yerine Dr. Şevki Erkal atanmış ve kısa sürede göreve başlamıştı. Genel Sekreter Erkal göreve başladıktan bir süre sonra Dr. Abdullah Danışman’ı görevden almış, bazı birimlerde de müdürlerin değişmesini sağlamıştı. Yapılan değişiklikler sonrası, hastane çalışanlarının rahat nefes aldıkları dile getiriliyordu. Ciddi değişimlerin yaşandığı Bolu Genel sekreterliğinde başarılı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

    Çalışmalar sürerken Sağlık-Sen Bolu İl Başkanı Sami Yılmaz’ın sosyal medya hesabında yazdıkları gündeme bomba gibi düştü. Sendika Başkanının, “sağlıkta çalışanları mutsuz etmek! Ortalığı karıştırmak isteyen bürokratlarla dolu!! HAYIR lı iş yapma derdinde olsalar gerek” yazısı tartışmaları beraberinde getirdi. Yazdığı bu yazı ile KHB genel sekreteri ve yapılan atamalardan memnun olmadığı konuşulmakta. Şimdi gözler Sendika Başkanının bu yazıyı neden yazdığının açıklamasına çevrildi. Ayrıca konu hakkında KHB Başkanı Şevki Erkal’ın bir açıklama yapıp yapmayacağı da merak ediliyor.

    Anahtar Kelimeler: Sağlık, Sen, Bolu, İl, Başkanı

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