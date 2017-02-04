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04 Şubat 2017 Cumartesi
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    • SENDİKA VE BELEDİYE ANLAŞTI

    Gerede Belediyesi çalışanları Belediye İş Sendikası ile 2 yıl geçerli olmak üzere toplu iş sözleşmesi imzaladı. Gerede Belediyesi ve Belediye iş Sendikası arasında süresi tamamlanan “toplu iş sözleşmesi” yapılan müzakereler sonucu yenilendi.

    04 Şubat 2017 Cumartesi 08:28
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    SENDİKA VE BELEDİYE ANLAŞTI

    Sözleşme, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Fen İşleri Müdürü Hasan Şen, Mali Hizmetler Müdürü Ömer Kalem, Basın Halkla İlişkiler Müdürü Baki Sungur,  Belediye İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, Sendika Belediye Baş Temsilcisi Yaşar Candan katılımıyla gerçekleştirildi.

    Anlaşmaya göre yılın ilk altı aylık sürecinde %4, ikinci 6 aylık sürecinde de %4,5 oranında işçilere zam yapılacak.

    Gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesinde herhangi bir anlaşmazlık çıkmazken, her iki tarafın da yapılan anlaşmadan memnuniyet duyması Başkan Allar’ın, çalışanın emeğine ne kadar önem verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Konu ile ilgili duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Allar, “Belediye İş Sendikası Bolu Şubesine bağlı Belediyemizin Kadrolu İşçilerinin 2 yıllık sözleşmesini, Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay ile imzaladık. İşçilerimizin emeklerini korumaya ve gözetmeye devam edeceğiz. Belediyemizin imkânlarından çalışanlarımızı en iyi şekilde nasıl yararlandırabiliriz düşüncesiyle çaba göstererek 2 yılı kapsayan bir sözleşmede anlaştık. Sendika yöneticileri ılımlı ve olumlu yaklaştılar teşekkür ediyorum. Başarıya giden yolda birlik ve beraberliğimizi ortaya koyabilmemiz için çalışanlarımızın hakkını zamanında vermek önemlidir. Çalışanların yasal hakları ne ise günün de tüm sosyal haklarını zamanında ve gününde vermeye özen gösteriyoruz görevde kaldığımız müddetçe işçilerimizin hakkını vereceğiz. Bu konuda son derece hassas olacağımızı bilmenizi isterim. Süpürgesiyle alın teriyle evine ekmek götüren kişiyle aramızda fark yoktur, çalışanlar bizim mesai arkadaşlarımızdır. Başarı ve başarısızlık hepimizindir. Emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. 2017-2018 yıllarını kapsayan sözleşmemiz İşçilerimize ve Belediyemize hayırlı olsun” dedi BMA

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi, çalışanları, Belediye, İş

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