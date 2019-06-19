Sendikal baskı iddiasına tepki

Haber: Birol Ertunç

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası'na(Bem-Bir-Sen) bağlı yüzlerce kişilik bir grup geçtiğimiz gün Ankara Adliyesi önünde bir araya gelerek 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yönetimi değişen belediyelerde işçilere yapıldığı iddia edilen sendikal baskılara karşı tepki gösterdi. Bem-Bir-Sen ayrıca Bolu Belediyesi ile Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Kırşehir Belediyeleri için suç duyurusunda bulundu.

Grup adına bir basın açıklaması yapan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, sendika olarak Bem-Bir-Sen'in yetkili olduğu, el değiştiren bazı belediyelerde yeni başkanların, üyelere sendikal baskı yaptığını öne sürerek, "Yönetimleri değişen belediyelerde üyelerimiz sendikamızdan istifaya zorlanmakta, sendika yöneticilerimiz yasaya aykırı biçimde sürgün niteliğinde görev değişiklerine tabi tutulmakta, sözleşmeli personel statüsünde çalışan üyelerimiz işten atılmaktadır. Bunun yanı sıra sendika üyelerimizin sendikaları değiştirmeleri için mobbing, tehdit ve şantaj gibi insan onuruyla bağdaşmayacak haksız uygulamalara maruz kalmaktadır” dedi.

BOLU BELEDİYESİ İÇİN SUÇ DUYURUSU

Sendikal baskıların ulusal ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyen Uslu ayrıca, “Buna sebep olan ve göz yuman bütün aktörler karşısında bütün yasal haklarımızı kullanacağız. Bugün bu nedenle burada suç duyurusunda bulunuyoruz. Sendikal baskıların yapılmaması aynı zamanda uluslararası hukukta da teminat altına alınmıştır” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Uslu ve beraberindekiler aralarında ilimiz Bolu’nun da bulunduğu 6 belediye için suç duyurusu dilekçelerini savcılığa teslim etti.