Sendikalı oldular diye işten çıkartıldılar

Haber: Birol ERTUNÇ

Göynük Aksa Kazancı Holding Enerji Santralinde çalışan 6 işçiden 4’ü işine son verilirken 2 işçide zorunlu izne çıkartıldı. İşten çıkartılan ve zorunlu izne çıkartılan işçilerin, TES-İŞ Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartıldıkları iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre Aksa Kazancı Holding’de çalışan 220 işçiden 117’sinin TES-İŞ sendikasına üye oldukları ve holding yöneticilerin bu üye olma işini öğrendikten sonra işçi kıyıma başladığı ve önümüzdeki günlerde sendikaya üye olan diğer işçilerinde işten çıkartılmaya devam edeceği öğrenilirken, yöneticiler birde sendikadan istifa edin tehdidinde bulunarak mobbinguyguladığı öğrenildi.