Sene 2021 ne telefon ne de internet yok

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizin ilçesi Mudurnu’nun 5 kilometre uzağında bulunan Kilözü köyü halkının, 2 aydır internetsiz ve telefonları çekmiyor. 2 aydır çile çeken köy halkı internetsiz ve telefonsuz idare etmeye çalışıyor ama asıl sorun bu değil. Asıl sorun, tarlalarına gidiş yolunda, tarlaların ortasında ve tarla yakınlarında devrilmiş direkler ve kablolar. Bu vaziyette olan kablolar tarım alanlarında biçerdöver, traktör gibi iş makinelerinin çalışmasını imkansız hale getiriyor. Direklerin üzerinde durması gereken internet ve telefon kabloları, yerde duruyor. Köy Muhtarı Mehmet Kılıç, kabloların ana hattının büyük bir bölümü yere düşmüş vaziyette olmasına rağmen Türk Telekom yetkililerinin durum hakkında hiçbir girişimi olmadığını belirtti. Hizmet almamalarına rağmen de halen köylülere fatura gelmeye devam ediyor.Tüm sorunun ana hatta olduğunu dile getiren Köyün Muhtarı Mehmet Kılıç, Bolu Valiliğine gönderilmek üzere Mudurnu Kaymakamlığına bir yazı gönderdi.

Muhtar Kılıç gönderdiği yazısında, “köyümüze telefon-internet hattı 35 yıl önce çekildi. Bu tarihten sonra herhangi bir bakım ve onarım yapılmadı. Direkler çürüyüp yıkıldı. Ana hattın büyük bir bölümü yere düştü. Yerdeki kablolar tarlada ve yerleşim yerleri içinde araçla hareketi zorlaştırdığı gibi hattın güvenliğini de tehlikeye düşürdü. Bu durum yaklaşık bir buçuk önce CİMER aracılığıyla bireysel başvuru yoluyla Türk Telekom’a iletildi, çözüm talep edildi. Yine göz ardı edildi. Sonuçta yerde olan ve birçok yerde sarkık vaziyette duran kablolar koptu. Köyde 14 Ağustos 2021’den bu yana telefon ve internet yok. Acil bir hastamız olsa, telefonla veya internetle ulaşmamız bile imkansız. 21. Yüz yılda ve teknoloji çağında bizim mağdur edilmemiz utanç verici. Halk Mağdur. Öncelikle hattaki kopukluğun giderilmesini, mağduriyetin giderilmesini ve soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını arz ederim” ifadeleri kullandı.