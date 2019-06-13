Sene sonu sergisine yoğun ilgi

Haber: Esra Öztürk

Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nun 2018-2019 sene sonu sergisinin açılışı yapıldı. Bir yıl boyunca hazırlanan el emeği göz nuru eserler halkımızın beğenisine sunuldu. Karaçayır Spor Salonunda 12-15 Haziran tarihleri arasında ve 09.00-18.00 saatleri arasında görülebilecek olan eserlerin sergi açılışına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ile çok sayıda davetli katıldı.

Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Kenan Öztürk sergi açılışında yaptığı açıklamada “Bünyemizde 1500 kurs açıldı. Bir yılda 20 binin üzerinde kursiyer bu kurslardan faydalandı. 300'ün üzerinde öğrenciye üniversite hazırlık kursu verildi. Türkiye'de tek olan özel eğitim kurslarından 100'ün üzerinde engelli vatandaşımıza Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi, Ruh Sağlığı Merkezi ve Hastane birimlerinde kurslar açarak rehabilitasyon süreçlerine destek olduk. El ele verelim üretelim istiyoruz. Türkiye’de 5’inci büyük Halk Eğitim sergisinde bizleri yalnız bırakmayıp aramızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Yılsonu sergisi açılışı öncesinde konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Yıllardır Halk Eğitim Merkezilerinin açılışını yaparız, destekleriz, onlarla birlikte çalışırız, burada da beraber olmaya gayret ettik. Halk Eğitim Merkezi sergilerinde hakikaten sanatın özünü ve esasını görürüz” dedi.

Yapılan konuşmaların akabinde sergi açılışı yapıldı. Protokol mensupları ve vatandaşlar, kursiyerlerin yıl boyunca binden fazla kursta aldıkları eğitim sonunda kazandıkları ustalıkla ürettikleri eserleri gezdi. El emeği eserler vatandaşların yoğun ilgisini çekti.