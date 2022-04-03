Sene sonuna kadar 600 fidan dikilecek

Haber: Ceylan Beykoz

Kent Meydanı’nda Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dağıtımı ve dikimi gerçekleştirildi. Törene katılan Vali Ümit, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile orman görevlileri, vatandaşlara 2022 ceviz, elma, ıhlamur ve muşmula fidanı dağıttı.Daha sonra Gölköy Mesire Alanı’nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk de ormanların oksijeni üretmekle kalmayıp birçok canlıya da ev sahipliği yaptığını dile getirerek, “Doğanın adeta sigortası olan ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve devamlılığını sağlamak hepimizin temel ödevidir.” İfadesini kullandı.

Türkiye’nin orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında yer aldığını belirten Şentürk, yapılan ağaçlandırma ve gençleştirme çalışmalarıyla her yıl milyonlarca fidan toprakla buluşturularak geleceğe nefes olmak için gayret sarf edildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Orman Haftası kapsamında ilk, ortaokul ve liselerde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.Daha sonra 500 ceviz, muşmula, elma ve ıhlamur fidanı toprakla buluşturuldu.