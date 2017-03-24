banner128

banner101

24 Mart 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Senetler protesto oluyor

    2017'nin ilk iki ayında, Bolu’da 1755 adet senet protesto edildi. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin yaptığı açıklamaya göre, 2017 yılının ilk iki ayında yurt genelinde ise 155 bin adet senet protesto oldu.

    24 Mart 2017 Cuma 09:06
    Bu haber 78 kez okundu
    Senetler protesto oluyor

    HABER BÜLTENİ

    Bolu’da protesto olan senetlerin toplam parasal tutarı 2,8 milyon TL oldu. Protesto edilen senet adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4, senet tutarı ise yüzde 31 oranında arttı.

    Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 29'unu İstanbul ilindekiler oluştururken, İstanbul'u yüzde 9 ile Kocaeli, yüzde 8 ile Ankara, yüzde 5 ile İzmir ve yüzde 5 ile Antalya izledi. Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düşük olduğu iller ise Siirt, Bayburt ve Tunceli oldu.

    İlimiz de ise protesto edilen senetlerin tutar bakımından yurt genelinde 61. sırada yer alırken, senet adeti sıralamasında ise nüfusuna oranla çok yüksek bir sıra olan 39. sırada yer buldu.

    Anahtar Kelimeler: 2017nin, Ilk, Iki, Ayında, Bolu’da

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu DOĞRU CEVAP İÇİN…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İzzet Baysal Caddesinin durumu ne olacak?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİR SEVGİ ARANIYOR
  • Suat Tosun Suat Tosun ŞİMŞİR YANIKLIĞI VE ETNOBOTANİK ZENGİNLİĞİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 16 Nisan’da “Evet” Çıkarsa…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAYMAKLI KADAYIF
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Atatürk'ü Fatih Camisinde yuhalamışlardı!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Türkiye satılıyor
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ESKİŞEHİR”den sonra”GNC”de “BOLU”mu?..
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSTİKRAR YA DA KAOS
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129