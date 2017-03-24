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Bolu’da protesto olan senetlerin toplam parasal tutarı 2,8 milyon TL oldu. Protesto edilen senet adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4, senet tutarı ise yüzde 31 oranında arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 29'unu İstanbul ilindekiler oluştururken, İstanbul'u yüzde 9 ile Kocaeli, yüzde 8 ile Ankara, yüzde 5 ile İzmir ve yüzde 5 ile Antalya izledi. Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düşük olduğu iller ise Siirt, Bayburt ve Tunceli oldu.

İlimiz de ise protesto edilen senetlerin tutar bakımından yurt genelinde 61. sırada yer alırken, senet adeti sıralamasında ise nüfusuna oranla çok yüksek bir sıra olan 39. sırada yer buldu.