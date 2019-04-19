SENİ ANKARA’NIN DUYMASI LAZIM !

Yazıyı Emine Atlı’nın sesinden dinlemek için tıklayın...

İnsanları diğer canlılardan ayıran en büyük özellik sizce nedir? Şimdi çoğu kişi zekâ diyecek öğrenme yeteneği diyecek ama bunları hepsi dünyada yaşayan diğer canlılarda da var. Bence insanların en büyük özelliği bir şeyler anlatabilme becerisidir. Tabi günümüz şartlarında bazen istediğiniz kadar bir şeyleri anlatmaya çalışın. Karşınızdaki anlamıyorsa veya sizi dinlemiyorsa boşa caba harcamış olursunuz.

Günümüzde Çoğu kişiye göre anlatmak bir sanattır. Ancak bence anlatılanı dinlemek algılamak ve kendimize göre dersler çıkarmak bence daha önemli bir sanattır. “ Durup dinlemek nasıl sanat oluyor diyeceksiniz? ” Ancak anlatılanı dinlemezseniz anlatanın ve anlatılanın ne önemi kalır. İşte bu yüzden dinlemek ve anlatmak aslında bir elmanın iki yarısıdır biri olmadan diğeri yarım kalır.

Yıllardan beri bu satırlarda engelleri ve engellenenleri anlatmaya çalışıyorum. Bu yazıların büyük bir takipçi kitlesi olduğunu mevkii ve yaşı ne olursa olsun herkes tarafından okunduğunu ve dinlendiğini sokağa çıkınca hissediyorum. Burada benim en çok yapmaya çalıştığım şeylerden biride yetkililere ulaşıp bir engellenen olarak karşılaştığım sorunları başta şehirleri yöneten yetkililer olmak üzere tüm yetkililere anlatmak bunu da ne kadar yapabiliyorum takdir sizi.

Tabi bunları anlatırken de alışıla geldiği gibi ağlayarak, mızmızlanarak değil çoğu zaman esprili bir dil ile anlatmaya gayret ederim. Birçok kişiye bu yaptığım değişik gelse de ben ağlamanın ve mızmızlanmanın bu konularda hiçbir şeyi çözmeyeceğini Hiçbir engeli kaldırmayacağını gayet iyi biliyorum. Evet, belki benim tarzım ve düşüncelerim herkesten daha özgür ve daha farklı. Hatta bu yüzden Özgür Bolu diye etrafta dolaşanlardan ama engelleri aşma konusunda hiçbir çapa göstermeyenlerden daha çok çapalıyorum. Daha çok engel aşıyorum diyebilirim

Neyse biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu Hey! Bizde Buradayız isimli kitabımızın imza günü vardı. Başta şehri yönetenleri olmak üzere tüm Bolu halkını davet etmiştim. Günümüz çok güzel geçti Belediye başkanımız bize katıldı. Valimiz gelemedi ama mektup göndermiş. Etkinliğimize gelen gelemeyen herkese teşekkürler

Bu etkinlikte belki yıllardan beri yapmak istediğim bir şeyi gerçekleştirdim. Yani Bolu yöneten Belediye başkanımızı karşıma alıp tatlı tatlı bir şeyleri anlatmaya çalıştım. Oda sağ olsun dinledi. Belki de hiç beklemediği hiç görmediği şeyleri anlatmaya çalıştım. Belediye başkanımızda “ Onur Bu dediklerini Ankara’daki yetkililerinde duyması lazım dedi ve birde bana artık Bolu engelsiz bir şehir olacak diye söz verdi ve bu konular eğer bizim belediye olarak bir hatamızı görürsen bizi uyarmaktan çekinme dedi. “

Bakın Arkadaşlar bizim böyle dinlemesini bilen ve elinden geldiğince bu konularda duyarlı olan yöneticilere ihtiyacımız var. Benim buradan başkanımıza önerim belirli aralıklarla engellenen bireyler ve aileleri ile toplantılar yapması. Onların anlattıklarını dinlemesi hatta onlarla birlikte şehri baştan aşağı dolaşmasıdır. Çünkü bir engellenen olarak bazen benim bile göremediğim engeller olabiliyor. Göremediğimiz engelleri görüp ortadan kaldırmak için hep birlikte çabalamalıyız.

Bolu’yu el ele verip, birbirimizi dinleyerek, güle oynaya mümkün olduğu kadar özgür bir şehir haline getirmeliyiz. Engellenen bireylere bakıma muhtaç varlıklar diye bakmamalı, her şeyden önce onlarında bir şeyler üretmelerini sağlamalıyız. Ben inanıyorum eğer biz bakış açımızı bu şekilde değiştirir, anlatmaya çalıştığım şeyleri yapabilirsek. Lafta değil gerçekten Özgür ve engelsiz bir Bolu da yaşar daha da önemlisi Bolu’yu Bu konularda Türkiye’ye örnek gösterebiliriz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Emine Atlı – Bolu Olay Gündem Gazetesi…