Haber: BMA

Büyük hayırsever İzzet Baysal’ın vefatının 19. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, mesajında İzzet Baysal’ın yaptığı iyilikleri unutmayacaklarını ve değerlerini koruyacaklarını söyledi. CHP İl Başkanı Karsu, “Seni anmak yetmez, herkesin anlaması lazım” diyerek başladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kurduğu vakıf aracılığıyla Bolu’muzun kalkınması adına sayısız yatırım gerçekleştirmesiyle halkımızın gönlünden taht kurmuş, bu vesileyle Bolu’nun Babası ünvanı almış, büyük hayırsever iş adamı İzzet Baysal’ı, İzzet Babamızı ebediyete intikalinin 19. yılında anıyoruz. Sağlıktan spora, kültürden sanata, eğitimden sosyal işlere kadar birçok alanda gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bugün de tazeliğini korumakta ve hayatımıza olumlu katkılarını sürdürmektedir. Bu yüzdendir ki İzzet Baysal’ı sadece anmak yetmez; İzzet Baysal’ı herkesin, tüm Bolu’nun ve hatta tüm Türkiye’nin anlaması; senin iyilikseverliğinin, hayırseverliğinin örnek olması gerekmektedir. Ancak o zaman İzzet Baysal’ı geleceğe taşıyabilir, onu yaşatabiliriz. ‘Halkımızın ve gençlerimizin bakışlarında hissettiğim sevgi, ödüllerin hepsine bedeldir’ diyerek göstermiş olduğu tevazuya hepimiz sahip olmalıyız. Tüm bu duygu ve düşünceler ışığında Bolu’nun babası hayırsever iş adamı İzzet Baysal’ı, ebediyete intikalinin 19. yıldönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyorum.”