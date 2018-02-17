Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, 9-10 Mart tarihlerinde tüzük değişikliği için gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kurultayı hakkında ilk olarak şunları söyledi; “9-10 Martta Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultaya gidiyor ve orada tüzük değişikliğini tartışacak. Ancak tüzüğün hangi metninin ne şekilde değiştirileceği çağrı metnin de belirtilmemiş. Genel merkezimiz hem il ilçe örgütlerinden hem de Milletvekili grubundan görüş istedi. Bizde bir grup Milletvekili arkadaşımızla kapalı grupta düşüncemizi anlattık ve bu görüşlerimizi de üyelerimizle paylaşmak istedik. Bununla ilgili de Sayın Genel Başkana sunulmak üzere bir dilekçe hazırladık. Çünkü tüzük değişikliklerinde kurultay delegeleri imza verir.”

“ÜYELERİN BU PARTİDE SİYASİ AĞIRLIĞI VAR”

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Adayı’nın belirlenmesi için 1 Milyon 200 bin kişinin oy kullanması gerektiğini, bunun için Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’na verilmek üzere bir dilekçe hazırladıklarını ve imza kampanyası başlattıklarını açıklayan Özcan; “ Cumhuriyet Halk Partisinin 1 Milyon 200 bin üyesinin söyleyecek bir sözü olmalı. Evet delegenin imza ağırlığı var ama üyelerin bu partide siyasi ağırlığı var. Üyelerimize soruyoruz ki bizim gibi düşünüyorsanız bir imzada sen ver diyoruz. Biz gelinen noktada Türkiye’de özgürlük ve adalet, eksiksiz ve tam demokrasi iddiasında bulunan partimizin öncelikle bu ilkeleri hayata geçirmek gibi tarihi bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Aşağıda imzası bulunan bizler parti içi demokrasinin daha kalıcı, katılımcılığın etkin olarak tesisi, iddianın ortaya konulması amacıyla 1-) Partimizin Cumhurbaşkanı adayının partimize kayıtlı 1 milyon 200 bin üyenin hakim gözetiminde yapılacağı ön seçimle belirlenmesini istiyoruz. 2-) 2015’de son tüzük değişiklikleriyle beraber Milletvekilliği seçimlerinde esas olan ön seçimin biraz sulandırıldığını görüyoruz. Ön seçimin açık ve net bir şekilde hem Milletvekilleri seçiminde hem Cumhurbaşkanı seçimlerinde etkin olarak kullanılmasını öneriyoruz. Bakın 2014 yılında yanlış bir karar verildi. Ekmeleddin İhsanoğlu gibi içimize sinmeyen bir aday adeta bize dayatıldı. Bizde bu yüzden diyoruz ki buna bir kişi karar vermesin. Hatta 60 kişide karar vermesin. Buna 1 Milyon 200 bin CHP’li üye karar versin. Bir sandık kurulur ve üyeler kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyorsa oyunu ona verir. En çok oyu alanda partinin Cumhurbaşkanı adayı olur. Şimdi diyorlar ki her önüne gelen aday olursa. Böyle bir şey olmaz zaten de buna da bir kural koymak gerekiyor. Bizim önerimiz şu, aday adayı olup üyenin karşısına çıkabilmek için ya 10 Milletvekili ya 10 İl Başkanı yada 50 tane kurultay delegesi aday göstersin. Örneğin 4 aday mı çıktı, iki turlu ön seçimle bizim adayımız üyeler tarafında belirlensin. Ayrıca İddiamızı tüzükle ortaya koymalıyız. Diğer siyasi partilere tüzüğümüz meydan okuyacak. Bundan sonra iki kez üst üste genel seçimde partiyi iktidar yapmayan Genel Başkan değişir kuralını koyacağız. Bizim istediğimi bunlar. Bu dilekçeyi de ilk kez Bolu’da kamuoyuna açıyorum. Biz istiyoruz ki en az 100 bin üye bu iradelerinin Sayın Genel Başkanına ulaştırsın” diye konuştu. Konuşmaların ardından kampanyaya ilk imzayı Elfaz Temiz attı.

“YA UTANMAZA BAKAR MISIN CHP’YE GAYRİ MİLLİ DİYOR”

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yönelik gayri milli söylemlerini sert sözlerle eleştiren Özcan, Erdoğan’ı utanmazlıkla suçladı. Özcan; “Son zamanlarda Cumhurbaşkanının söylemleri beni rahatsız ediyor. Günde 5 vakit çıkıyor il kurultaylarında Afrin operasyonunu anlatıyor ve sanki Cumhuriyet Halk Partisinin bu operasyonlara karşıymış gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Ya Genel Başkan, parti sözcüleri devalarca ifade etti. Biz Afrin’de teröristlere karşı yapılan mücadeleye destekliyoruz. Ordumuzun ve Mehmetçiğimizin yanındayız. Sayın Genel Başkan haklı olarak bu konuda kaygısını da iletti. Afrin’in şehir merkezi nüfusu 400-500 bindir. Mümkün olursa buraya girmeyelim. Askerlerimiz daha fazla zayiat vermesin diye söylenmiştir. Cumhurbaşkanı da bunu alarak farklı bir şekilde işledi ve en son CHP gayri milli dedi. Ya utanmaza bakar mısın CHP’ye gayri milli diyor. Senin neren milli ne zaman milli oldun, maddi duygularından arındın, senin bayrak, vatan, millet sevgin, paranın ve rant sevginin önüne geçti. İl kongrelerinden Afrin operasyonlarını yönetiyorsun, savaş meydanlarında bu partiyi kuranların torunlarına sen gayri milli diyorsun. Dün ki Meclis’teki tartışmanın özü buydu. Ak Parti Grup sözcüsü diyor ki sokak ağzıyla konuşuyor. Evet doğru ben sokakta, halkın arasında siyaset yapıyorum. Ben sokağın temsilcisiyim ve sokak ağzıyla konuşmaktan da gurur duyuyorum. Ama bunu bana söyleyenler Saray ağzıyla konuşuyor. Çünkü onlar sarayın Milletvekili. Birde ben onlara milli olun dediğim için bana Ak Parti Grup Başkan Vekili temiz dil kullan diyor. Bir de saray dili var. Biliyorsunuz ki, şerefsiz, ahlaksız, man kafa gibi bunlar cümle içerisinde çok kolay kullanılabilen saray dilinin örnekleridir. Dolaysıyla ben hiçbir zaman ne partimin nede partililerimin hakkını yedirtmem. Hele hele her türlü milliyetçiliği ayakları altına alanlar çıkıp bize gayri milli demesini affetmem. Nerde olursa olsa ağzının payını veririm” şeklinde sözlerle eleştirdi.