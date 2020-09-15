Şensoy, Vali Ümit’e bilgi verdi

Haber: N. Halid Altundal

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde çeşitli illerden 88 öğretmenin katılımıyla 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenen “Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Örnek Soru Yazım Çalıştayı” için ilimize gelen Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, Bolu Valisi Ahmet Ümit’i ziyaret etti.

Ziyarette Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde düzenlenen “Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Örnek Soru Yazım Çalıştayı” hakkında Bolu Valisi Ahmet Ümit’e bilgiler verdi. Çalıştayın Bolu’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ümit, “Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlemiş olduğu 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalara Bolu olarak her zaman katkı sağlamaya hazırız. Düzenlenen çalıştayın ülkemize, ilimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy’un, Bolu Valisi Ahmet Ümit’i ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı da hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020, 10:42