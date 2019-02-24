Sepaş artık e-Devlet’te

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’nde1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, müşterilerine daha kaliteli ve kesintisiz hizmet verme hedefiyle online işlemlerini e-Devlet platformuna taşıdı.

Sepaş artık e-Devlet’te

Haber: Esra Öztürk

Müşteri beklentileri ve memnuniyetini odağına koyarak hizmet kalitesini sürekli geliştirme amacı taşıyan Sepaş Enerji, dijitalleşme sürecinde önemli bir adım attı. Müşteriler bundan sonra online işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Müşteriler, Borç bilgilerini ve abone ödeme bilgilerini E-Devlet üzerinden sorgulayabilecekleri gibi abonelik başvurularını ve fesih işlemlerini de e-Devlet üzerinden yürütebilecek. 

Sistemin müşterileri için büyük kolaylık sağlayacağına inandığını belirten Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz: “Sepaş Enerji olarak e-Devlet sistemine geçişimizi tamamladık. Bu uygulama vatandaşlarımızın hayatlarını büyük ölçüde kolaylaştıracak. Şu an tüm Türkiye’de 41 milyon kişi e-Devlet’i kullanıyor. Dijitalleşme adına bu büyük bir adımdır. Biz de müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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