Sepaş artık e-Devlet’te

Haber: Esra Öztürk

Müşteri beklentileri ve memnuniyetini odağına koyarak hizmet kalitesini sürekli geliştirme amacı taşıyan Sepaş Enerji, dijitalleşme sürecinde önemli bir adım attı. Müşteriler bundan sonra online işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Müşteriler, Borç bilgilerini ve abone ödeme bilgilerini E-Devlet üzerinden sorgulayabilecekleri gibi abonelik başvurularını ve fesih işlemlerini de e-Devlet üzerinden yürütebilecek.

Sistemin müşterileri için büyük kolaylık sağlayacağına inandığını belirten Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz: “Sepaş Enerji olarak e-Devlet sistemine geçişimizi tamamladık. Bu uygulama vatandaşlarımızın hayatlarını büyük ölçüde kolaylaştıracak. Şu an tüm Türkiye’de 41 milyon kişi e-Devlet’i kullanıyor. Dijitalleşme adına bu büyük bir adımdır. Biz de müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.