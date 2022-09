Sepaş, harika bir işyeri

Great Place to Work Enstitüsü (GPTW), "Best Workplaces for Women Turkey" araştırmasıyla kadınlar için harika işyerlerini belirledi. Türkiye’de 2‘nci kez gerçekleştirilen araştırmaya 45 bine yakın kadın çalışan katıldı. GPTW sertifikasına sahip ve güven endeksi en az yüzde 65 olan 351 şirket, anket çalışmasıyla değerlendirildi. Böylelikle 4 farklı kategoride 27 şirket listeye girmeyi başarırken Sepaş Enerji, bu yıl da "Kadınlar için Harika İşyeri" unvanına layık bulundu.

Yüzde 95'lik güven endeksiyle GPTW sertifikası ve En İyi İşveren Ödülüne sahip Sepaş Enerji, bir kez daha kadınlar için harika işyeri seçildi. 100-249 çalışan kategorisinde birinciliğe uzanan şirket, değerlendirmeleri başarıyla geçerek bu yıl da "Best Workplaces for Women" listesinde yer aldı.

Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, kadınlara kariyer ve liderlik fırsatları sunmaya öncelik verdiklerini kaydederek, "Fırsat eşitliği, işe alımdan kişisel gelişim ve terfiyeye dek tüm insan kaynakları politikalarımızın temelini oluşturuyor. Kadın-erkek ayrımı olmadan eşitlik ve adalet ilkelerini birinci planda tutuyoruz. Enerji sektöründe kadın çalışan ve kadın lider sayısını artırmak için olanaklar oluşturmaya öncelik veriyoruz. Sepaş Enerji olarak toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışımızın bir kez daha başarıya ulaşıp ödüllendirilmesinden mutluluk duyuyoruz" dedi.