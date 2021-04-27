“Sepaş x Genç Girişim” yaratıcı fikirleri bekliyor

Haber: C.Kutay Aykan

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, yeni bir kurumsal gelişim projesi hayata geçiriyor. “Sepaş x Genç Girişim” adı verilen proje ile her sene kurum içinden en iyi fikirler toplanıp değerlendirmeye alınacak. Sepaş Enerji’nin kurumsal değerlerinden beslenen projenin, marka ve çalışanlara katma değer sağlayarak sektörde fark yaratması hedefleniyor.

Kazanan fikirler mentorluk desteği alacak

Geçtiğimiz gün Sepaş Enerji CEO’su Çağrı Poyraz’ın katılımıyla düzenlenen webinarla başlayan Sepaş x Genç Girişim’in ilk etabında proje başvuruları yapılacak. 2 hafta boyunca toplanacak fikirler, önümüzdeki ay Sepaş Enerji yöneticileri tarafından incelenecek. Değerlendirmelerin ardından uygun bulunan projeler 6 haftalık mentorluk imkânı ve ödül kazanacak. Yaklaşık 4 aylık uzun maratonun sonuna gelindiğinde Sepaş Enerji ve enerji sektörünün iş modellerine her yıl yeni projeler kazandırılmış olacak.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 12:48