Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Beşkavaklar Mahallesi Devlet Hastanesi Yolu üzerinde oturan SEPAŞ abonesi İlhan Taşdelen, haksız yere elektrik faturasına yansılatılan 19.190’TL bedelin kendisinden tahsil edildiğini ve bu durumun hukuksuz olduğunu belirterek Bolu İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına itiraz dilekçesi vererek şikayette bulundu. Taşdelen, bu güne kadar elektriğinin hiç kesilmediğini ve SEPAŞ görevlileri tarafından açma kapama işleminin yapılmadığını dile getirdi.

Hakem Heyeti 30.11.2016 tarihinde bir karar vererek, yapılan hizmetin ayıplı olduğu görüş ve kanaatine vararak, inceleme ve gerekçede belirtilen hususlar doğrultusunda tüketicinin talebinin kabulüne, 19.10 TL’nin tüketiciye iadesine karar verip bu ödemenin 15 gün içerisinde yapılmasını hükmetti. Ancak, aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen SEPAŞ, hütüm verilmesine rağmen 19.10 TL’yi Taşdelen’e bir türlü ödemedi. SEPAŞ mağduru abone Taşdelen, icra yoluyla tahsilatı gerçekleştireceğini belirterek; “Faiziyle birlikte alacağım parayı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bolu Şubesine bağışlayacağım. Trilyonlarla oynayan gariban SEPAŞ hakkım olan 19.10 TL’yi ödeyemiyorsa çok üzüldüm doğrusu. Bir an önce hakkım olan haksız yere faturama yansıtılıp, paramı alan bu kurum ödemeyi yapsın” diye konuştu.



