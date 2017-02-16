banner128

banner101

16 Şubat 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • SEPAŞ'dan 19 TL’lik ayıp

    SEPAŞ’a elektrik abonesi olan bir vatandaş, elektrik faturasına haksız yere yazılan 19.10 TL’lik kesme bağlama bedeli nedeniyle İl Tüketici Hakem Heyetine şikayette bulundu. Heyet aboneyi haklı buldu ve alınan ücretin geri ödemesine karar verdi.

    16 Şubat 2017 Perşembe 09:30
    Bu haber 10 kez okundu
    SEPAŞ'dan 19 TL’lik ayıp

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Beşkavaklar Mahallesi Devlet Hastanesi Yolu üzerinde oturan SEPAŞ abonesi İlhan Taşdelen, haksız yere elektrik faturasına yansılatılan 19.190’TL bedelin kendisinden tahsil edildiğini ve bu durumun hukuksuz olduğunu belirterek Bolu İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına itiraz dilekçesi vererek şikayette bulundu. Taşdelen, bu güne kadar elektriğinin hiç kesilmediğini ve SEPAŞ görevlileri tarafından açma kapama işleminin yapılmadığını dile getirdi.

    Hakem Heyeti 30.11.2016 tarihinde bir karar vererek, yapılan hizmetin ayıplı olduğu görüş ve kanaatine vararak, inceleme ve gerekçede belirtilen hususlar doğrultusunda tüketicinin talebinin kabulüne, 19.10 TL’nin tüketiciye iadesine karar verip bu ödemenin 15 gün içerisinde yapılmasını hükmetti. Ancak, aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen SEPAŞ, hütüm verilmesine rağmen 19.10 TL’yi Taşdelen’e bir türlü ödemedi. SEPAŞ mağduru abone Taşdelen, icra yoluyla tahsilatı gerçekleştireceğini belirterek; “Faiziyle birlikte alacağım parayı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bolu Şubesine bağışlayacağım. Trilyonlarla oynayan gariban SEPAŞ hakkım olan 19.10 TL’yi ödeyemiyorsa çok üzüldüm doğrusu. Bir an önce hakkım olan haksız yere faturama yansıtılıp, paramı alan bu kurum ödemeyi yapsın” diye konuştu.
      

    Anahtar Kelimeler: SEPAŞ’a, Elektrik, Abonesi, Olan, Vatandaş

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR DÜŞLERİMİZ SEVGİ ÜZERİNE OLSUN
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Üçlü filtre testi…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR OYNATMAYA AZ KALDI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “KÖROĞLU”NUN “102”YÜREKLİ TORUNUNDAN…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Hayallerimin sergisi
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel HADİ!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Ülke Hepimizin
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’nın Bolululara Kazığı
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç En Büyük Tuzaklardan Biri: Teknoloji!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu'da FETÖ Soruşturmalarında Gelinen Nokta !
  • Makinist Makinist YOKSA...NEEE...
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER KADIN OLMAK, YÜREKLİ OLMAKTIR…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129