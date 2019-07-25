Sepaş’ın fotoğraf yarışması sonuçlandı

Haber: Esra Öztürk

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında 1,7 milyon kişiye hizmet veren Sepaş Enerji’nin, Mustafa Seven önderliğinde sokağın enerjisinde saklı kareleri fotoğraf sanatına en iyi yansıtan isimleri bulmak için düzenlediği fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışması’na katılan binlerce fotoğraf arasında Kocaeli’den Berna İkiz birinci, Sakarya’dan İsa Cıda ikinci ve yine Sakarya’dan İhsan Korkut üçüncü oldu. Genç Objektif Kategorisinde jüri değerlendirmesinde hiçbir fotoğraf dereceye giremedi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Günü’nde gerçekleştirilen gala gecesine, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de görev yapan basın mensuplarının yanı sıra, aralarında Mustafa Seven’in de bulunduğu Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışması jüri üyeleri ile Sepaş Enerji’nin üst düzey yöneticileri katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, geceye katılan basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Günü’nü kutlarken, “Sepaş Enerji olarak ana faaliyet bölgelerimiz olan Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’daki müşterilerimizin evlerine elektrik ile giriyoruz. Bu projelerle hedefimiz onların kalplerine de girmek. Bu yılki yarışmamızda jüri başkanlığını yürüten Sevgili Mustafa Seven’e ve tüm jüri üyelerimize destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Sokağın Enerjisini en iyi yansıtan fotoğrafın sahibi olan Berna İkiz, ödülünü Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz’ın elinden alırken, ikincilik ödülünün sahibi İsa Cıda ödülünü Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışması Jüri Başkanı Mustafa Seven’in elinden aldı. Üçüncü olan İhsan Korkut’un’in ödülünü ise Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan takdim etti.

SIRADA GAZİANTEP’TE FOTOĞRAF GEZİSİ VAR

Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışması’nın kazananları, eylül ayında Gaziantep’e giderek sokak fotoğrafçılığı gezisine katılma imkânı yakalayacak. Mustafa Seven’den birebir ders alma imkanının yanı sıra birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye bin beş yüz TL para ödülü de verilecek.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 12:07