Haber; Ceylan BEYKOZ

Sepaş Enerji, bazı ödeme merkezlerinde yaşanan hırsızlık vakalarıyla ilgili tüketicileri uyardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, “Sepaş Enerji müşterileri, ödemelerini Yetkili Faturamatik Hizmet noktaları, PTT şubeleri, faturalarda belirtilen anlaşmalı bankalara otomatik ödeme talimatı vererek ya da internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Ödemelerini bu merkezler aracılığıyla yapan müşterilerimizin ödemeleri, yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı Sepaş Enerji güvencesi altındadır. Bu noktalardan yapılan ödemeler ek bir ücret ödemeden gerçekleştirildiği gibi Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun yasalara dayanarak yaptığı düzenlemeler çerçevesinde banka altyapı ve güvencesiyle Sepaş Enerji sistemlerine anında yansımaktadır. Diğer kanallardan yapılan ödemeler Sepaş Enerji’nin güvencesi altında bulunmamaktadır. Yetkisiz ödeme noktaları tarafından tahsil edilen ödemeler Sepaş Enerji’nin doğrudan sistemine iletilmemekte ve garantimiz altında bulunmamaktadır. Bu sebeple, müşterilerimiz faturalarını anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri ve yetkili Faturamatik Ödeme Noktalarında ödemeye özen göstermelidir” dedi.