Haber: Gönül Olutürk

Bolu, Düzce Sakarya ve Kocaeli'nin görevli tedarik şirketi olan ve tüm Türkiye'de 1,7 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği alt yapı yatırımlarının meyvelerini toplamaya başladı. Göreve geldiği 3 yıl boyunca gerçekleşen çalışmaları özetleyen Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar, "Biz günümüz insanının ayrılamaz parçası olan elektrikle kişilerin evlerine giriyoruz, onların hayatlarının her anına dokunuyoruz. Bu yüzden de yaptığımız işe büyük önem gösteriyoruz. Sürekli olarak müşterilerimizin hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz ve müşteri deneyimini nasıl bir üst noktaya taşıyabiliriz diye düşünüyoruz. Bu doğrultuda da geçtiğimiz yıl şirketimizde çok büyük bir teknolojik dönüşüm gerçekleştirdik. Bu yıl itibarıyla da yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı" dedi.

"2017 yılını 2,8 milyar TL ciroyla kapattık”

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'nin hem üretim hem de tüketim alanında Türkiye'nin gözbebeği şehirleri olduğunu kaydeden Safar, "Bölge ekonomisine katkı yapmaktan ve bu kentlerin sosyo-kültürel yaşamlarına dokunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sepaş Enerji olarak başarılı bir 2017 yılı geçirdik. Geçen yılı 2,8 milyar TL ciroyla kapattık. 2016 yılına göre ciromuzda yüzde 16'lık bir artış oldu. 2018 yılının ilk çeyreğinde de bölge ekonomisine katkımız 659 bin 467 TL'ye ulaştı. Döviz kurlarındaki son durum maalesef bizim sektörümüze olumsuz olarak yansıyor. Buradaki olumsuzluktan kastım da kurun sürekli olarak değişkenlik göstermesi. Ancak önümüzdeki tabloyu hiçbir şekilde negatif olarak değerlendirmiyoruz. Kurda bu tür oynamalar dönemsel olarak her ülke için söz konusu olabiliyor. Bu tür dalgalanmalar gelir geçer. Biz hizmet odaklı bir şirketiz. Türkiye'nin her türlü zorluğun altından kalkabilecek güçte bir ülke olduğuna dair inancımız tam" diye konuştu.

"Türkiye genelinde 63 bayii ile hizmet veriyoruz"

2018 yılında borçlu müşterilere yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Ondrej Safar, "2018 yılında tüm serbest tüketicilerimiz ve ulusal tarife mesken tüketicilerimiz için vadesi geçmiş faturaları için yüzde 100 faiz indirimi uyguladığımız kampanyalar başlattık. Ayrıca 31 Aralık tarihine kadar devam edecek olan bir diğer kampanyamız da 2016 yılı ve öncesinde icralık olan tüm Sepaş Enerji müşterileri, geçmiş tüm borçlarını ödemeleri durumunda yüzde 100 faiz indirimi fırsatından yararlanabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Tüketiciler için her zaman ulaşılabilir olmaya önem verdiklerini belirten Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar, çağrı merkezi, müşteri hizmet merkezleri, aktif olarak kullandıkları sosyal medya hesapları, WhatsApp ve internet siteleri aracılığıyla tüketicilerin bir adım yakınında olduklarını belirterek, "Türkiye'nin neredeyse bütün illerinde müşteriye sahip olan bir şirket olarak tüm Türkiye genelinde 63 bayii ile hizmet veriyoruz. Gururla bayi organizasyonumuzun sektörümüz için ilk olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra 21 müşteri hizmetleri merkezimizde günde yaklaşık 2 bin 200 olmak üzere ayda yaklaşık 45 bin 000 işlem gerçekleştiriyoruz. Her ay yaklaşık 50 bin kişinin yolu müşteri hizmetlerimizden geçiyor. Ayrıca birçok farklı işlem için de tüketicilerin hizmet merkezlerimize gelmesine gerek olmayacağı bir sistem kurduk. Müşterilerimiz, çağrı merkezimizden merak ettikleri tüm konular hakkında bilgi sahibi olabildikleri gibi, tüm talep öneri şikayet kayıtlarını, devir abonelik ve tahliye işlemleri ile ilgili bilgilendirmelerini, bilgi güncelleme işlemlerini de çağrı merkezinden yapabilmektedirler" açıklamalarına yer verdi.