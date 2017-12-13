Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz Eylül ve Ekim ayına göre sebze fiyatlarının yüzde 50’den fazla arttığını söyleyen Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, sera ürünleri her yıl kış mevsiminde bu fiyattan satışa sunduğunu, fiyat artışının ürünün sera olmasından kaynaklandığını belirtti. Sebze fiyatlarında yaşanan artışın normal olduğunu dile getiren Altındal; “Tarla ürünlerinin sezonu bitti. Tezgâhlarda sera ürünleri yer alıyor artış bundan dolayı. Fiyatlar, mevsimine göre uygun” dedi.

Pazar tezgahında; patlıcan 4 lira, domates 4 lira, kabak 4 lira, sivri biber 4 lira, elma 4 lira, portakal 4 lira ve üzüm 5 liradan satışa sunuluyor.