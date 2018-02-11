Haber: Semih Baykal

Konu hakkında konuşan Başkan Hakkı Fidan; “Ziraat Odası olarak çiftçilerimize her konuda en iyisini sunmaya özen gösteriyoruz. Fide konusunda da bölgemiz iklimine yakın olan, kaliteli üretim yapabilen, tesisleri hijyenik olan ve ürünleri hastalıklardan arındırılmış ortamlarda yetiştiren firmalardan fide temini yapıyoruz. Böylece üreticilerimize hastalıklardan arınmış,bölgeye uyumlu ve verimli çeşitler sunabiliyoruz. Bu sezon için fide ihtiyacı olan çiftçilerimiz, odamız satış mağazasına giderek siparişlerini verip, fidelerin dikiminden ürün alımına kadar olan süreç için teknik bilgi alabilirler. Ayrıca odamızdan temin edilen fidelerin sera ve bahçelerde, kontrolleri, takipleri ziraat mühendislerimiz tarafından yapılacaktır” dedi.