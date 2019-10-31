Seralar kışa hazırlanıyor

Haber: Aysun Beykoz

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Okul Seraları Projesi” kapsamında kış mevsimi hazırlıklarına ilişkin konferans düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri tarafından 48 okulun proje koordinatörlerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda konferans verilirken, toplantıya Şube Müdürü Muvafık Kılıç da katıldı. Kış mevsiminde de seraların etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik gerçekleştirilen konferansta öğretmenler ziraat mühendisleri tarafından bilgilendirildi ve kış aylarında seralarda yapılması gereken çalışmalar anlatıldı.