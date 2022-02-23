Serbest bırakıldı

Haber: Ceylan Beykoz
Bolu’nun Sarıcalar Mahallesi Himayeoğulları Sokak'ta dün kümes hayvanlarına saldırdığı iddiasıyla sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.A'nın (55) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan A.A'ya, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı, av tüfeğinin ruhsatsız olması nedeniyle 1285 lira ceza kesildi.
Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat edilen ve hayati tehlikeyi atlatan köpeğin, tedavisinin ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi. Polis, A.A.’nın ellerinden sübap örnekleri alınarak Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gelecek rapor üzerine A.A. hakkında yeniden soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek.