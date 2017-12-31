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31 Aralık 2017 Pazar
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    • Serbest Veteriner Hekimler Bir Araya Geldi

    Bolu İl genelinde hizmet veren klinisyen veteriner hekimler, Bolu Veteriner Hekimler Odası Hampton Otel’de düzenlediği toplantıyla bir araya geldi.

    31 Aralık 2017 Pazar 12:47
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    Serbest Veteriner Hekimler Bir Araya Geldi

    Haber: Ceylan Beykoz

    2017 yılının genel değerlendirmesinin yapıldığı, mesleki gelişmelerin konuşulduğu ve 2018 yılı asgari ücretlerinin belirlendiği toplantıya Bolu Veteriner Hekimler Odasının davetiyle Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Tetik de katıldı. Konuşmalarına yaz kış, gece gündüz demeden çiftçilere hizmet veren serbest veteriner hekimlere teşekkür ederek başlayan İl Müdürü Tetik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Fakıbaba’nın 2018 yılını “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele ve Buzağı Ölüm Oranını Düşürme Yılı” olarak ilan ettiğini hatırlattı. Buzağı ölüm oranının Türkiye genelinde %15 iken Bolu’da %7 civarında olduğunun altını çizen İl Müdürü Tetik görevlerinin buzağı ölüm oranın %7’nin de altına indirmek olduğunu, bunun için çiftçilere, yetiştirici birliklerine ve klinisyen veteriner hekimlere de önemli görevler düştüğünü, birlikte koordineli çalışılması gerektiğini söyledi.

    “KALINTI ARINMA SÜRESİ BİTTİĞİ ANA KADAR TAKİBİMİZDE OLACAK”

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2018 yılı için hazırladığı projeler hakkında katılımcıları bilgilendiren Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Tetik dişi hayvan kesim yasağının 2018 yılında da devam edeceğini hatırlatıp sözlerine şöyle devam etti: “Gıda güvenilirliği, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve antimikrobiyel direnç gelişimi Bakanlığımızın öncelikli konularındandır. Bu amaçla Bakanlığımız tarafından geliştirilen Elektronik Reçete Sistemi ve İlaç Takip Sistemi sayesinde hiçbir veteriner ilacı hiçbir yerde veteriner hekim reçetesi olamadan satılamayacak. Her ilaç fabrikada üretildiği andan hayvana uygulandığı ve kalıntı arınma süresi bittiği ana kadar takibimizde olacak. Güvenilir gıda ve atnimikrobiyel direnç gelişiminin önlenmesi için çok önemli olan bu uygulamalar sayesinde vatandaşlarımızın tükettiği hayvansal gıdalar tamamen kontrolümüz altında olacak” dedi. Toplantı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personelinin Elektronik Reçete Sistemini ve İlaç Takip Sistemini tanıtan sunumunun ardından sona erdi.

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