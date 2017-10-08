banner133

banner101

08 Ekim 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • ‘Serbest zaman etkinliği’ konusu Meclis de

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a cevaplaması istemiyle,Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan yazılı bir soru önergesi gönderdi.

    08 Ekim 2017 Pazar 13:14
    Bu haber 41 kez okundu
    ‘Serbest zaman etkinliği’ konusu Meclis de

    Haber: Semih Baykal

    Özcan, Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği sorduğu önergesi öncesi şunları söyledi; “ Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında, anakolu ve anasınıfı öğrencileri ile ilkokul 2 ve 3’üncü sınıf öğrencilere yönelik ‘Değerler eğitimi’ ve ‘Dini eğitim çalışmaları’ yapılması için imzalanan protokole ilişkin Tanju Özcan, TBMM’ye sunduğu önergesinde; “Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Müftülüğü işbirliği ile okul öncesinden başlayarak okullarda gerçekleştirilecek eğitim için bir protokol imzalanmıştır. Bolu İl Müftüsü, İl Milli Eğitim Müdürü ve Bolu Valisi’nin imzasının bulunduğu protokolle merkez ilköğretim okullarının tamamında, ilköğretim haftalık ders çizelgesinde bulunan iki saatlik ‘serbest zaman etkinliği’ dersinde, imam hatip mezunu ve sadece halk eğitim merkezinden sertifikalı kişilerce, değerler eğitimi verilmesi için işbirliği kararı alınmıştır” dedi.

    İŞTE ÖZCAN’IN VERDİĞİ O SORU ÖNERGESİ

    Özcan’ın, MEB Bakanı İsmet Yılmaz’a yazılı olarak sunduğu önergesinde sorduğu sorular şu şekilde; “İmzalanan protokolle söz konusu derse katılımın isteğe bağlı olduğu belirtilmesine rağmen, öğrenci velilerine gönderilen matbu dilekçelerde sadece  “istiyorum” seçeneğinin bulunmasını, velileri bu yönde etkileme çalışması olarak mı düşünüyorsunuz? Şayet böyle düşünmüyorsanız; dilekçeye “istemiyorum” seçeneğini koymayı bile düşünemeyen kişilere çocuklarımızı nasıl emanet etmeyi düşünüyorsunuz?  Okul saati içerisinde yapılacak olan bu uygulamaya katılmak istemeyen öğrenciler bu ders saatlerinde hangi derse dahil olacak, o ders saatlerini nasıl değerlendirecektir? Bu derse dâhil olmak istemeyen öğrencilerin arkadaşlarıyla olan ilişkisi bozulabilir mi? Bazı okul idarecilerinin bu öğrencilere yönelik ayrımcı tutumları söz konusu olabilir mi?  Bu uygulamaya katılmak istemeyen öğrencilerin, uygulamaya dahil olan öğrencilerden o saatlerde ayrı kalması öğrenciler üzerinde sosyal bir baskı veya arkadaşlıklarında herhangi bir ayrışmaya yol açabilir mi? Bu konuda nasıl bir önlem alınmıştır? Söz konusu dersi verecek kişiler hangi duyuru, ilan, sınav ve hangi kriterler ile belirlenmiştir?  Eğitim ortamında oluşabilecek olası sorunlara karşı bu kursu verecek kişilere dönük yeterli güvenlik soruşturması yapılmış mıdır? Neden böyle bir uygulamaya gidilme gereği duyulmuştur? Milli Eğitim Bakanlığı’nın kadrosu mu yeterli değil yoksa ilgili bakanlık, Müftülükler vasıtasıyla yeni bir kadrolaşmaya mı gitmek istemektedir? Oluşabilecek hukuki sorunların sorumluluğu hangi kuruma ait olacaktır?” şeklinde sordu.

    Anahtar Kelimeler: Milli, Eğitim, Bakanı, İsmet, Yılmaz’a

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SINAV KARMAŞASINDA ÖĞRETMEN
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gözlerden kaçanlar
  • Mustafa Cop Mustafa Cop T.C.BOLU BELEDİYESİ/ 05/10/2017 TARİHLİ “MECLİS” İNDEN “NOTLAR”…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu SUİİSTİMAL BUNUN NERESİNDE?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel METAL YORGUNLUĞUNUN BİZLERE ETKİSİ
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUTLARI ANLAMAK
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Musul'u Ecdadınız Halifeye Sorun!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç ÇOCUKLARDA TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İYİ KÖTÜ ÇİRKİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz İki Farklı Boluspor
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR UN EN İYİ ONBİRİ …
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İnancıyla taban tabana zıt yaşamak
  • Gürkan Dura Gürkan Dura ÖNCE İNANMAK GEREK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BAKIN SORUN NERDE ANLATAYIM;
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tozlu Raflar’ da Bolu
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • Nihal Eker Nihal Eker ÖFKE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayvanlar…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş CENAZE ARTİSTLERİ !
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Sezon başında Boluspor’a başarı dilerken
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur TAŞLIYAYLA GÖLETİ ve BÜYÜKSU HAVUZ ve GEZİNTİ MEKANLARININ SPOR TURİZMİNDEKİ YERİ
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner109

    banner124