Haber: BMA
Geçtiğimiz gün Gerede Belediyesi katkılarıyla Gerede AK Parti Gençlik Kollarınca organize edilen programın konuğu ünlü televizyon programcısı, yazar ve şair Serdar Tuncer oldu. Gerede Belediyesi Melih Gökçek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Serdar Tuncer ile Şiirli Muhabbet” adlı programa AK Parti Bolu Millet Vekili T.B.M.M. Divan Kâtip Üyesi Fehmi Küpçü, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti İlçe Başkanı Ali Şafak, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serap Yıldırım Çığrılı, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yunus Demirses ve çok sayıda Geredeli vatandaş katıldı.
Programda sahne alan Serdar Tuncer, aşk, tarih ve tasavvuf üzerine yaptığı doyumsuz sohbetle Geredelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Osmanlı Padişahlarının büyük bir kısmının şair olduğunu ve Yavuz Sultan Selim’in kaleminden çıkan bir şiiri paylaşan Serdar Tuncer, “36 Osmanlı Padişahı var, 33’ü şair ve 9 tanesinin divanı var, 3’ünün divanı ise divan şairlerinin divanından daha hacimli. Yavuz Sultan Selim Farsça yazmış, Kanuni’nin dört binin üzerinde gazeli var. Kanuni Sultan Süleyman diyor ki ‘46 yıllık hükümdarlığımda yaptığım en mühim şeyi sorsalar “Baki” gibi şairin benim dönemim de yaşamış olması bana şeref olarak yeter’. Edebiyat bölümü mezunlarını bırakın edebiyat profesörlerinden bazıları Yavuz’un Kanuni’nin şiirlerini anlayamıyor, bende bu şiirleri anlamak için kaç tane lügat okudum bilmiyorum. Biz neden böyleyiz? Bir Japon 12 asır öncesindeki Japon metni okuyup anlıyor, Fransız 4-5 asır, Alman ise 3-4 asır öncesindeki yazılarını anlayabiliyor. Biz ise 50 sene öncesindeki metinleri anlayabiliyoruz maalesef. Bu değişecek umudumuz var, bizden geçti ama bir sonraki nesilden umutluyum. Şimdi ki çocukların bir kısmı Ertuğrul dizisini izliyor, benim oğlum diziyi izlerken oyuncak atına biniyor, ben Ertuğrul’um diyor. Biz onların yaşındayken He-Men izliyorduk, şimdiki çocuklar Ertuğrul’dan etkileniyor o açıdan umutluyuz” ifadelerini kullandı.
Programında seyirciyle sohbet ederek birbirinden güzel şiirleri de seslendiren Serdar Tuncer, yaptığı nükteli espriler ve anlattığı Kıssadan-Hisse hikâyeleriyle programa renk kattı. Ayrıca medeniyetin tarifini yapan Serdar Tuncer, “Süleymaniye’nin kubbesi, Itri’nin bestesi, Akşemseddin’in bakışı ve Fatih’in duruşu medeniyeti anlatır, hepsine bir bütün halinde bakmak gerekir. Nabi’nin şiirini anlamayınca Süleymaniye’nin kubbesi taş zannediliyor ve Itri’nin bestesi ciğeri yakmıyor. Bunları anlamayınca Viyana’da surlarının dibinde ne işiniz vardı sorusunun cevabı verilemiyor. Osmanlı Türkçesiyle arayı hoş etmemiz lazım. Bize ‘Osmanlıyı çok seviyorsan Cumhuriyeti benimseme, Cumhuriyeti seviyorsan Osmanlı’ya söv” diye öğrettiler, bu çok büyük yanlış. Devlet ağaç gibidir, gövdesi ve çiçekleri vardır. Selçuklu kök, Osmanlı gövde, Cumhuriyet dal ve çiçektir, üçü de bizim” dedi. Dinleyicileri mest eden programın ardından Bolu AK Parti Milletvekili Fehmi Küpçü, Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti İlçe Başkanı Ali Şafak ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yunus Demirses tarafından günün anısına Serdar Tuncer’e ilçeye has çeşitli hediyeler takdim edildi.
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