Haber: BMA

Geçtiğimiz gün Gerede Belediyesi katkılarıyla Gerede AK Parti Gençlik Kollarınca organize edilen programın konuğu ünlü televizyon programcısı, yazar ve şair Serdar Tuncer oldu. Gerede Belediyesi Melih Gökçek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Serdar Tuncer ile Şiirli Muhabbet” adlı programa AK Parti Bolu Millet Vekili T.B.M.M. Divan Kâtip Üyesi Fehmi Küpçü, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti İlçe Başkanı Ali Şafak, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serap Yıldırım Çığrılı, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yunus Demirses ve çok sayıda Geredeli vatandaş katıldı.

Programda sahne alan Serdar Tuncer, aşk, tarih ve tasavvuf üzerine yaptığı doyumsuz sohbetle Geredelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Osmanlı Padişahlarının büyük bir kısmının şair olduğunu ve Yavuz Sultan Selim’in kaleminden çıkan bir şiiri paylaşan Serdar Tuncer, “36 Osmanlı Padişahı var, 33’ü şair ve 9 tanesinin divanı var, 3’ünün divanı ise divan şairlerinin divanından daha hacimli. Yavuz Sultan Selim Farsça yazmış, Kanuni’nin dört binin üzerinde gazeli var. Kanuni Sultan Süleyman diyor ki ‘46 yıllık hükümdarlığımda yaptığım en mühim şeyi sorsalar “Baki” gibi şairin benim dönemim de yaşamış olması bana şeref olarak yeter’. Edebiyat bölümü mezunlarını bırakın edebiyat profesörlerinden bazıları Yavuz’un Kanuni’nin şiirlerini anlayamıyor, bende bu şiirleri anlamak için kaç tane lügat okudum bilmiyorum. Biz neden böyleyiz? Bir Japon 12 asır öncesindeki Japon metni okuyup anlıyor, Fransız 4-5 asır, Alman ise 3-4 asır öncesindeki yazılarını anlayabiliyor. Biz ise 50 sene öncesindeki metinleri anlayabiliyoruz maalesef. Bu değişecek umudumuz var, bizden geçti ama bir sonraki nesilden umutluyum. Şimdi ki çocukların bir kısmı Ertuğrul dizisini izliyor, benim oğlum diziyi izlerken oyuncak atına biniyor, ben Ertuğrul’um diyor. Biz onların yaşındayken He-Men izliyorduk, şimdiki çocuklar Ertuğrul’dan etkileniyor o açıdan umutluyuz” ifadelerini kullandı.