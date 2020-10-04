Serebral palsiye 28 milyon adımla dikkat çektiler

Haber: Ceylan Beykoz

Serebral palsi hastalığına sahip çocuklar için toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçlayan “Steptember” projesinin 7.’cisi bu yıl 1 Eylül’de başladı. Sayaç okuma görevlileri ile kampanyaya dahil olan SEDAŞ, katılımcı şirketler arasında en fazla adımı atarak bağış için dikkat çekti. 5 ülkede eş zamanlı olarak yürütülen proje kapsamında, gönüllü katılımcılar Eylül ayı boyunca her gün en az 10 bin adım atarak serebral palsi ile yaşayan çocukların hayatında pozitif bir etki yaratmayı hedefliyor. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik sayesinde, sosyal hayatta ve iş çevrelerinde hastalığa daha fazla dikkat çekiliyor. Böylece serebral palsili çocuklar için bağış toplanmasına aracı olan gönüllüler, çocukların uygun rehabilitasyon ve destek programları ile toplumsal yaşama adapte olmalarına destek oluyor.

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 1,9 milyon aboneye elektrik hizmeti sağlayan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), gönüllü ekipleriyle projeye dahil oldu. SEDAŞ, ana faaliyetlerinden biri olan sayaç okuma esnasında atılan milyonlarca adımı iyilik hareketine dönüştürerek; serebral palsili çocuklar için farkındalığını artırmayı hedefleyen Steptember’ın destekçisi oldu. Kampanyaya katılan şirketler arasında en fazla adım sayısına sahip olan SEDAŞ çalışanları, 1 ay boyunca 28 milyondan fazla adım attı. SEDAŞ gönüllüleri, görevlerini yerine getirirken böyle bir iyilik hareketi içerisinde yer almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

HER GÜN 16 BEBEK SEREBRAL PALSİLİ DOĞUYOR

Serebral palsi, gelişimini tamamlamamış beyinde doğum öncesi, sırası ve doğum sonrasında meydana gelebilecek, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumu olarak tanımlanıyor. Türkiye'de her gün 16'dan fazla bebek serebral palsili olarak doğarken, dünyada bu hastalığa sahip 17 milyon kişi bulunduğu tahmin ediliyor. Hareket bozukluğu ile birlikte görme, işitme, algılama sorunları ve epilepsi gibi farklı rahatsızlıklar da hastalığa eşlik edebiliyor. Ömür boyu özel eğitim ve rehabilitasyon görmesi gereken hastalarda, erken tanı ve tedavi ile iyi gelişmeler sağlanabiliyor.