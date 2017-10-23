Haber; Ceylan Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Pazartesi gece ve Salı günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Değerlendirmeye göre, 25 Ekim Çarşamba günü yağışlı sistemin Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de etkili olmaya devam edeceği, yağışların Batı Akdeniz ile Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin edildiği belirtildi. Değerlendirmede, yağışlı sistemin Perşembe günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'de, Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olduktan sonra yurdu terk edeceği tahmin edildiği ifade edildi.

Hava sıcaklığının yarın önemli bir değişiklik göstermeyeceği belirtilen değerlendirmede, Salı günü yağışlı sistem ile birlikte batı bölgelerde, Çarşamba günü iç, Perşembe günü Kuzeydoğu kesimlerde 4-8 derece azalacağı, ancak Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Salı ve Çarşamba günleri güneyli rüzgârın etkisiyle 6-8 derece artacağı tahmin edildiği kaydedildi.

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAVA DURUMU;



