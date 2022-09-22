Sertifikalı arpa ve buğday tohumluğu dağıtılacak

Haber: Süleyman Kurt

Tarım İl Müdürlüğü’nce Tarım Arazilerinin Kullanımı Etkinleştirilmesi (TAKEP) Projesi kapsamında, 2023 yılı güzlük ekimde kullanılmak üzere %50 genel bütçe ve %50 çiftçi kaynaklarıyla Bolu merkezde ve tüm ilçelerde sertifikalı arpa ve sertifikalı buğday tohumluğu dağıtımı yapılacağını duyuran Bolu Ziraat Odası, arpa ve buğday tohumluğu dağıtımının

detaylarını şu cümleler ile aktardı:

GENÇ VE KADIN ÇİFÇİLERE ÖNCELİK VERİLECEK

“Projede, tarımsal desteklemelerden yararlanamayan üreticiler ile çeşitli sebep ve nedenlerle ÇKS’ye kayıt yaptıramayan, düşük gelire, küçük ölçeğe sahip, girdilerin pahalı olması nedeniyle üretim yapamayan üreticiler, mülkiyeti veya kiraladığı alan atıl, boş arazi üzerine üretimde bulunan projenin uygulayacağı kırsal alanda yaşayan, daha önce projeden yaralanmış olan genç ve kadın çiftçilere öncelik verilecektir. Arazi seçiminde boş bırakılan, atıl durumda bulunan ve nadasa bırakılan alanlar önceliklendirilecektir.”