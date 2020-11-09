Sertifikasız faaliyete izin verilmeyecek

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son koronavirüs tedbirleri genelgesi kapsamında Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplanarak alınacak tedbirleri görüştü. Bakanlık genelgesi doğrultusunda Hıfzıssıhha Meclisince konaklama tesislerine ilişkin de yeni bir karar alındı. Buna göre Güvenli Turizm Sertifikası olmayan tesislerin faaliyetine izin verilmeyeceği bildirildi.

Konuyla ilgili alınan kararlarda şu ifadelere yer verildi: “Covid-l9 kapsamında olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenilirliğini sağlayabilmek için Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen, Uluslararası Sertifikasyon Kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen 'Güvenli Turizm Sertifikası'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerinde (il özel idare ve belediye ruhsatlar da dahil) alınmasının zorunlu olmasına,

Hali hazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il öze idaresi ruhsatlılar dahil) 'Güvenli Turizm Sertifikası' olmadan hiçbir şekilde faaliyetlerine izin verilmemesine, faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama faaliyetine geçmelerini takip eden yedi gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin (belediye ve il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 01.01.2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takip eden yedi gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen 'Güvenli Turizm Sertifikası' koşullarını yerine getirerek sertifikalarını almalarına,

`Güvenli Turizm Sertifikası' alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikamet adresi Türkiye sınırları dışında olan, COVİD-19 teşhisi konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin bu kararda belirtilen koşullarda konaklamaların sağlanmadığının tespiti halinde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlem saklı kaymak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilmesine, İlçe Kaymakamları tarafından ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasına/uyulmasına, ilgili kişi ve Kurumlar tarafından yetkili makamlarca verilecek görev ve talimatlara titizlikle uymalarına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verilmişti.”