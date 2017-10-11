Haber: BMA

İlimizde hizmet veren alışveriş merkezi ve marketlerin servis araçları, otobüs firmalarının servis araçları ve ticari taksiler sıkı denetim altına alındı. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından, özellikle şehir içerisinden alışveriş merkezlerine ve marketlere müşteri götürmeleri yasak olan müşteri servisleri ile şehirlerarası biletli yolcu harici yolcu taşıması yasak olan otobüs firmalarının servisleri titizlikle denetlendi. Denetlemeler sırasında ticari taksilere de ayrıca kılık kıyafet ve taksimetre kontrolleri gerçekleştirildi. Denetlemelerin sonunda kurallara uyanlara teşekkür eden trafik ekipleri kurallara aykırı çalışanlara da cezai işlem uyguladı.