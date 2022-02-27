Servis araçları tek tek denetlendi

Kasım ŞAHİN/SABAH

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hafta sonuna denetimlerini sürdürdü. Bazı personel servis araçlarının kurallara uymadığı ihbarını alan trafik ekipleri yaklaşık 2 saat süren uygulama gerçekleştirdi.

Servis araçları üzerine yapılan denetimlerde sabah ve akşam saatlerinde iki farklı uygulama gerçekleştirildi. 70 S Plakalı servis aracı kontrol edildi.

Kurallara uymayan 11 araca farklı maddelerden toplamda 22 bin752 lira idari para cezası kesildi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, bu tür uygulamaların devam edeceğini ve kurallara uymayan sürücü ve araç sahiplerine de cezai uygulamanın yapılacağını bildirdiler.