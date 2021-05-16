Servis elemanı personel hizmeti alınacaktır



Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Eğitim Merkezi 2021 Yılı Personel Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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