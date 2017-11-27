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27 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Servis minibüsü markete daldı

    Bolu’da Karacasu yolu kavşağında otomobil ile okul servisi çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan okul servisi markete daldı.

    27 Kasım 2017 Pazartesi 09:28
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    Servis minibüsü markete daldı
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    Haber: Semih Baykal

    İlimizde Karacasu beldesi istikametinden şehir merkezine gitmekte olan 14 GJ 095 plakalı otomobil ile Karacasu istikametine dönmek isteyen14 S 0284 plakalı okul servisi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle okul servisi kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan Rizeliler Ekmek Fırını önündeki manav tezgâhına girdi. Marketin içerisinde alışveriş yapan vatandaşlar panik yaşadı. Kazada edinilen bilgilere, otomobil sürücüsü yaralanırken, okul servisinin içinin boş olması olası bir faciayı önledi. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Karacasu, Yolu, Kavşağında, Otomobil

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