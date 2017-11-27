Haber: Semih Baykal

İlimizde Karacasu beldesi istikametinden şehir merkezine gitmekte olan 14 GJ 095 plakalı otomobil ile Karacasu istikametine dönmek isteyen14 S 0284 plakalı okul servisi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle okul servisi kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan Rizeliler Ekmek Fırını önündeki manav tezgâhına girdi. Marketin içerisinde alışveriş yapan vatandaşlar panik yaşadı. Kazada edinilen bilgilere, otomobil sürücüsü yaralanırken, okul servisinin içinin boş olması olası bir faciayı önledi.