Haber: Aysun Beykoz

İl Emniyet Müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı yetkililerinin eğitim verdiği toplantıya Milli Eğitim şube müdürleri Muvafık Kılıç ve Mehmet Aran da katıldı. Eğitime alınan okul servis şoförlerine; trafik bilinci ve kültürü, güvenli sürüş, yasal sorumluluklar, iletişim, çocuk psikolojisine göre hareket etme, araçlarda ve trafikte çocukların karşılaşabileceği riskler ile trafik güvenliği konularında bilgi verildi.

SUNUMLU EĞİTİM

Emniyet görevlileri tarafından güvenli bir toplu taşıma için dikkat edilmesi ve uyulması gereken; hız ihlali yapılmaması, yolcu indirme ve bindirme kurallarına uyulması, emniyet kemerini öğrencilere de kullandırılmasını, bunu yaparken özellikle rehber personelin çocukların oturma pozisyonlarına dikkat etmelerini hatırlatmalar yapıldıktan sonra servis şoförlerine video sunumu izletildi.