Servis şoförlerine eğitim

Haber: Esra Perçin

Okullara, mahalle ve köylerden öğrenci taşıma işi yapan servis şoförlerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ''Okul Servis Araçları Sürücüleri Eğitimi Kursu'' verildi. Kurs süresince okul servis araçları sürücülerine; İş sağlığı ve güvenliği, sürüş psikolojisi, trafik sistemi, trafik güvenliği, güvenli araç kullanımı, okul etraflarında öğrencilerle iletişimde dikkat edilecek hususlar ve rehber personelin sorumlulukları hakkında bilgiler verildi. Gerçekleştirilen kursta 356 servis şoförü belge almayı hak kazandı.