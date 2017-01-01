Bilim Okullarının bir alış-veriş merkezinde düzenlemiş olduğu organizasyon büyük ilgi uyandırdı. Üç gün süren organizasyonun ilk günü öğrencilerin yaptığı resimler sergilenirken son gün ise ‘O Ses Bilim Müzik Yarışması’ düzenlendi. Öğrenciler çizimleriyle, oyunlarıyla ve sesleriyle adeta izleyenleri büyüledi.

Son gün düzenlenen ‘O Ses Bilim Müzik Yarışması’nda Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın kızı Müberra Doğanay mükemmel bir performans sergileyerek ses yarışmasının birincisi oldu. Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay kızını büyük bir gururla izlerken Bilim Okulu öğretmenlerine emeklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.



Birleşik Medya Ajans (BMA)