SES’den vahşete kınama

SES Eş Başkanı Serdar Koçyiğit, “Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan silahlı saldırıda 49 insanın katledilmesi insanlık adına yeni bir utanç olarak tarihe geçmiştir. Katliamı kınıyoruz” dedi.

SES’den vahşete kınama

Haber: Kasım ŞAHİN

Yeni Zelanda ülkesinde Cuma günü Cuma namazı sırasında bir terörist tarafından katledilen 49 müslaman vatandaş için SES Bolu Şubesi Eş Başkanı Serdar Koçyigit yazılı bir açıklama yaparak şunları söyledi; Kendinden olmayanları, kendisi gibi yaşamayanları, kendisi gibi düşünmeyenleri dünyanın neresinde olursa olsun vahşice katletmeyi meşru gören karanlık zihniyeti lanetliyoruz.

Yaşanan katliamın son olmasını diliyor, insanların inançları, etnik kimliği ve siyasi düşüncesi nedeniyle hedef olmadığı, barış içinde eşit ve kardeşçe bir ülke ve dünyada yaşamak istiyoruz. Elbette böyle bir dünya mümkündür, bu dünya emekçilerin elleriyle kurulacaktır!

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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