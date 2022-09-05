Sesimizi duyun, Mudurnu’da bir tarih yok oluyor!





1958 yılında temeli atılan 1961 yılında ise faaliyete geçen Mudurnu’nun 70 yıllık tarih miraslarından olan Dumlupınar İlkokulu’nda yapılan güçlendirme çalışmaları sonrası Mudurnulular isyan etti.

Güçlendirme çalışmalarındaki usulsüzlükleri tespit eden Yüksek Mühendis Nevzat Anlıtan, “Bu inşaat hemen durdurulmalı. Usulüne uygun bir proje çizilmeli. Eski Mudurnu Askerlik Şubesi’nin yıkıldığına üzüldüğümüz gibi bu bina arkasından da üzüleceğiz. Devletimiz bunu düşünsün istiyoruz” ifadelerini kullanarak güçlendirme çalışmalarına tepki gösterdi.

BU UYGULAMAYA HERKES KARŞI

Dumlupınar İlkokulu’nun tescil edilmeyen bir bina olduğu belirten Anlıtan, “Dumlupınar İlkokulu tescil edilmeli. Güçlendirme adı altında çok değişik sistemle bir inşaat yapılıyor. Bunun yapılmasına herkes karşı, sebebi de binanın estetik durumu. Gördüğünüz gibi dışının Mudurnu taşıyla kaplanmış olması ve öğrencilik yapan kişilerin hatıraları.”

TEKNİK OLARAK HATALI

“Güçlendirme adı altına yapılan imalat teknik olarak hatalı. Binanın beden duvarları 50 cm kalınlığında taş duvar. 3 deprem geçirmiş. Hiçbir hasar, çatlak yok. Binanın iç duvarları içerden sıvanacak ve 10 cm kalınlığında beton duvar olacak. Dış cephe de aynı şekilde 10 cm sıvanacak. Taş duvarların dokusu kaybolacak. Binanın toplam beden kalınlığı ise 70 cm olacak. 70 cm bir binanın kalınlığının ağırlığını düşünün ve üzerine de beton atılıp hatıl dönülecek. Temelin üzerine 200 ton ek yük bindirilecek. Bu ilave yük gereksiz.”

O ZAMAN YIKIN

“Eğer bu binanın dışı da beton sıva yapılırsa beton bina haline gelecek. O zaman yıkın kardeşim yenisini yapın. O zaman daha ekonomik, daha ucuz olur. Ama nedense yapılmıyor. Ankara’da proje yapılmış. Anıtlar Kurulu da burası tescilli olmadığı için tasdik etmiş. İnşaatı müteahhide vermişler. Mili Eğitim Bakanlığı, 60 seneden daha eski binaları kullanım süresi dolmuştur diye yıkıyor veya yapıyor.”

BU PROJE DURDURULMALI

“Bu proje durdurulmalı. Yüksek Mühendis olarak yıllarca güçlendirme işi yapıp projeler çizdim. Bizim tekniğimize uygun değil. Yeni bir güçlendirme projesiyle dış kaplamalar muhafaza edilerek. Üzerine ilave yük yapmadan yeniden yapılmalı. Tarihi yapının taş duvarları Yeşiltaş adı verilen Mudurnu’nun simgesi olan taş. Böyle başka bir bina yok. Yıkılan Askerklik Şubesi binasına hep üzülürüz. Bunun arkasından da üzüleceğiz. Devletimiz bunu düşünsün istiyoruz.”

17 SENE ÖĞRETMENLİK YAPTIM

Dumlupınar İlkokulunda 17 sene sınıf öğretmenliği yapan Yener Aksel ise, “Çocukluğum ve gençliğim bu çevrede geçti. 1958’de inşaatı başlarken gördüm. 1961 yıllarında öğretime açıldı. Onarım da gördü. Yapı olarak depremlerden zarar görmemişti. Tavan kısmın tamir ettiriyorduk. Tarihi ve geçmişi var.” İfadelerini kullandı.

SANKİ MUDURNU’DA BAŞKA İHTİYAÇ YOKMUŞ GİBİ

1959’dan beri Dumlupınar İlkokulu’nu bilen Selahattin Bilgiç, “Mudurnu taşlarından yapılmış. Görünüş olarak gayet Mudurnu’ya yakışan bir görüntüsü var. Duyduk ki dışına beton sıva atılacakmış. Çok saçma buluyoruz. Görüntü olarak çatlak patlak yok. 3 deprem geçirdi en küçük belirti yok. Eski haliyle kalmasını istiyoruz. Sanki Mudurnu’da bir başka ihtiyaç yokmuş gibi bu bina yapılıyor. Bazı taleplerimizin yüzüne bakmıyorlar ama bu bina ısrarla tamiri düşünülüyor anlamıyorum.”

SİZİN AMACINIZ MÜTEAHHİTLERİ ZENGİN ETMEK Mİ?

Mudurnulu Murat Kaymakçıoğlu ise Dumlupınar İlkokulu’nun tamir edilmesini doğru bulduğunu belirterek, “Üst tavan söküldü. Yeniden yapılacaktı. Bu arada duyduk ki dış orijinal yapısının, taş duvarların sıvayla kaplanacağı belirtiliyor. Bölgede şimdiye kadar bir sürü afet ve deprem olmuş, 1300 yılında yapılan cami ve hamam dahi sıvanmamış. Şimdi ben İl Milli Eğitim Müdürlüğü ya da bu okulun tamiri için ihaleye çıkan kuruma sesleniyorum. Sizin amacınız bu okulu tamir etmek mi? Sizin amacınız bu okulu yapan müteahhitleri zengin etmek mi? Lütfen doğal yapıya dokunmayın.”

DUMLUPINAR’IN MÜZE OLMASI LAZIM

Eski Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, “Binanın önce yıkım kararı çıktığını söylemişlerdi. Kendi zamanımda AK Parti İlçe Başkanı’na da söylemiştim. Bu binayı yıkmayalım diye. Çünkü elimizde birçok ilde olmayan 1920’lerden itibaren 1600 fotoğraf bulunan bir arşivimiz var. Koç Üniversitesi katkılarıyla dijital ortama taşımıştık. Osmanlı Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden ise Mudurnu ile ilgili 1850’lerden cumhuriyet dönemine kadar olan yazışmalarla ilgili bilgileri almıştık. Osmanlıcadan Türkçeye çevrilerek o binada sergileyecektik.”

NE YAZIKKİ ÇALIŞMA YAPILMIYOR

“Dumlupınar İlkokulu, içeriden çelikle güçlendirilerek, dışı bozulmadan taş haliyle kalarak müze yapılması lazım. Osmanlı döneminin evlatlarıyla ilgili bir müze haine gelmesi lazım. Elimizde kültür varlıkları var ama ne yazık ki onunla ilgili bir çalışma yok. Şuan okul yıkılmasın diye tepkiler sonucu güçlendirme kararı alınmış. Yetkimiz olmadığı için müteahhit firmayı araştırmadık.

ÇAY BAHÇESİ YAPALIM DİYE YIKMIŞLARDI

“Zamanında çay bahçesi yapalım diye Cumhuriyet İlkokulu’nun muhteşem binasını o zamanki yönetim yıkmıştı. Şuan hala o binayı arıyoruz. Bu kültür varlıklarını kaybetmememiz lazım. Sivil toplum örgütleri ve siyasi parti başkanları ahbap çavuş ilişkisini bırakıp Mudurnu’nun kültür varlıklarına sahip çıkması lazım.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ORGANİZE OLMALI

Dumlupınar İlkokulu’nda yapılan güçlendirme çalışmalarına tepki gösteren birçok Mudurnulu ise, “Hemşehrilerimizin çoğu istenilen şekilde yapılmasını istemiyor. Okulun doğal dış görünümü kalsın istiyor. Şahsi olarak tek tek bildirdik. WhatApp grubumuz var. Bütün hemşehrilerimiz karşı çıkıyor. O okuldan mezun olup üst kademelerde çalışan birçok kişi var. Hiçbiri de dışının sıvayla kapatılmasını istemiyor. Mudurnulular olarak beraber bir tepki koyamadık. İnşaatın ne aşamaya geldiğini bilmiyoruz. Sivil toplum örgütleri organize olmalı. Hep birlikte adım atılmalı. Bu okul memleketimize müze olarak kazandırılmalı” ifadelerine yer verdi.