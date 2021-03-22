“Sessiz kalınmasına izin vermeyeceğiz”

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla İstanbul Sözleşmesinden çekilmesine bir tepki de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) Bolu İl Koordinasyon Kurulundan geldi.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin, konuyla ilgili bir açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Erol Perçin açıklamasında, “Türkiye’nin, 11 Mayıs 2011'de imzalayan ilk devlet ve 24 Kasım 2011'de kendi parlamentosunda onaylayan ilk ülke olduğu, kamuoyunda ”İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” 20 Mart 2021 gece yarısı 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesi ile feshedilmiştir. Oysaki İstanbul Sözleşmesinin feshi ne hukuksal ne de toplumsal olarak mümkündür. İstanbul Sözleşmesi ciddi bir insan hakları ihlali olan, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet sorununu en kapsamlı şekilde ele almakta ve taraf devletlere, ev içi şiddet (fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik), taciz amaçlı takip, tecavüz dahil, cinsel şiddet, cinsel taciz, zorla evlendirme, kadınların sünnet edilmesi, kürtaja zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama gibi durumlarda cezai veya hukuki yaptırımlar uygulanmasını zorunlu kılmaktadır” dedi.

“EV İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ, ŞİDDET MAĞDURLARININ KORUNMASI…”

Sözleşmeyle ilgili bilgi veren Perçin ayrıca, “Sözleşmenin dört temel ilkesi; ‘kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir.’ Sözleşmeyle birlikte taraflara ayrıca, ulusal anayasalarına veya ilgili diğer mevzuata kadın erkek eşitliği ilkesini dâhil etme ve bu ilkenin uygulanmasını sağlama, kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklama ve kadınlara karşı ayrımcılık yapan yasa ile uygulamaları yürürlükten kaldırma zorunluluğu getirilmektedir” ifadelerini kullandı.

“KADINLARIN YAŞAMA HAKKINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

“Sözleşmenin gereklerini yerine getirmek yerine sözleşmeden çekilmeyi tercih eden siyasi iktidar kadına yönelik tüm şiddet ve cinayetlerin sorumlusudur” diyen Perçin son olarak ise şunları belirtti: “Hep söylediğimiz gibi tüm kadın cinayetleri politiktir. Böylesi bir fesih karşısında Bolu Kadın Platformu tepkisine tahammül edemeyen zihniyet, pandemi bahanesiyle anayasal hakkını kullanmak isteyen kadınların karşısına barikatla çıkmış, demokratik tepkilerini göstermelerine müsaade etmemiştir. Emek ve meslek kuruluşlarının kongrelerini pandemi nedeniyle erteleyen, kendi blokunun kongrelerini ‘lebaleb’ gerçekleştiren zihniyetin bu ikircikli tavrında yatan niyeti gayet iyi biliyoruz. Herkes bilsin ki, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak kadınların yaşama hakkına sahip çıkacağız, kadına yönelik şiddete sessiz kalınmasına, kazanılmış haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyecek, aydınlık bir ülkenin inşası için mücadelemize devam edeceğiz.”