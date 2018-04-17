HABER: KASIM ŞAHİN

İş Kurumu toplum yararına programı kapsamında restorasyon ve tarihi kültürel mirası koruma işinde ve çevre düzenlemesinde çalıştırılmak üzere Denizli, Bolu ve Van şehirleri Bin 10 personel alımları ilan edildi. TYP için 1010 personel alımına başvuracak adaylar ilkokul, lise, ön lisans ve lisans mezunu olabilecekler. KPSS şartı bulunmayan ilana başvurular başladı. TYP için son başvuru tarihi ise 21 Nisan 2018 olarak öngörüldü. Alımların devam etmesi ve ülkemizde bulunan bütün şehirlerinde bulunan okulların güvenlik görevlisi çevre düzenlemesi ağaçlandırma, çevre temizliği ve hizmetli ihtiyaçları bitene kadar işçi alımları devam edecek.

TYP kapsamında Bolu’da ise 350 kişi istihdam edileceği, KPSS şartı aranmadığı ve adaylar iş kurumu üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekleri belirtildi.