​​​​​​​Sessiz sedasız anacağız

Haber: Aysun Beykoz

Başkan Ulusoy, her yıl 10-11-12 Mayıs tarihleri arasında yapılmakta olan İzzet Baysal Şükran Günleri etkinlikleri yaşadığımız korono virüs nedeniyle gerçekleştirilemeyecek olup sadece çelenk koyma törenleri yapılacaktır açıklamasında bulundu.

Bu sene 31.sini kutlayacak olduğumuz İzzet Baysal Şükran Günleri etkinlikleri şu şekilde olacak;

PROGRAM:

Tarih: 11 Mayıs 2020

Yer: Anıt Park

Saat: 11.00

Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunumu(Kent Konseyi Başkanı), Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

Saat:11.30

Yer: İzzet Baysal Anıtı

İzzet Baysal Anıtına Çelenk Sunumu (Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Saygı Duruşu, İstiklal Marşı