Haber: Kasım ŞAHİN

İtalya’nın tarihi mekânlarından Fortezza de Basso da 6 – 15 Ekim 2017’de gerçekleşecek bienalde, uluslararası akademisyenler ve sanat eleştirmenlerinden oluşan jüri tarafından seçilen eserler sergilenecek. Uluslararası sanatçılarımızdan Sevcan Birgören, “Florence Biennale International Selection Committee” (CIS) tarafından kişisel olarak özel bir davet aldı.

2015’te 50 ülkeden 400 sanatçının katıldığı bu yıl 22.yılını kutlayan Uluslararası Floransa Bienali’nde 2017’de de sanatseverler, galeri sahipleri, koleksiyonerlerin ilgi odağı olması bekleniyor.





Uluslararası resim ve seramik sanatçısı, köşe yazarı Sevcan Birgören, bu özel davetin kendisinin müracaatı sonucu değil, yapılan bir araştırma sonucu gerçekleştiğini belirterek; “‘Backstage’ (kulis) ve ‘Back Curtain’ (sahne arkası) isimli, tual üzeri yağlı boya 2 eserim ile bienalde yer alacağım. Bu daveti aldığımda büyük bir heyecan ve gurur duydum. Ulusal ve uluslararası birçok sergi ve organizasyonda yer aldım, bu temsili de ülkem Türkiye adına en iyi şekilde yapacağıma inanıyorum. Aynı zamanda bienal tarafından dünyanın saygın çevrelerine dağıtılan katalogda bulunmak onur verici. Dünya sanatçılarının yan yana durduğu platformda Türkiye, Arjantin, Avusturya, Bahamalar, Bangladeş, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kostarika, Kolombiya, İsviçre, İsveç, Amerika, Norveç, İngiltere, Almanya, Ürdün ve Japonya yer alacak” dedi.

BAKANLIKTAN DESTEK İSTEYECEĞİM

Bolu’nun gelini olmaktan büyük onur duyduğunu ve ilk kişisel sergisini Bolu’da engelli vatandaşlar için açtığını, ilk atölyesini de ilimizde hizmete sunduğunu dile getiren Birgören; “Bu çok özel ve çok anlamı bir davet. Bu güne kadar sanatçılarımız sponsorlar üzerinden böyle yerlere gidiyordu. Benimle beraber ülkemizden 4 sanatçı daha İtalya’ya gidecek. Büyük onur duydum. Yurt dışındaki ünlü sanatçılar iyi bir araştırma yapıp davette bulunmuşlar. Daveti alınca şok oldum. Çok sevindim. Pazartesi günü Kültür Bakanlığını arayarak kendilerinden destek isteyeceğim. Beni kıracaklarını sanmıyorum. İtalya’da ülkemi onurlu ve gururlu bir şekilde temsil edeceğim” diye konuştu.





