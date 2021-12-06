Sevenlerini üzüntüye boğdu



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu eşrafından Rahmetliler Aktar İskender ve Naime Gültopu’nun hayatta olan son evlatları, Rahmetliler Müşerref Özkaya, Mükerrem Gültopu, Mehmet Gültopu ve Mustafa Gültopu’nun kardeşleri, Ayten Eşmeli ve Yücel Özkaya’nın teyzeleri, Meral Çelikyurt, Melih ve Murat Gültopu ile Metin ve Merhum Çetin Gültopu’nun halaları, Mebrure Bağışgil, Ahmet Baysal ve Esin Avunduk’un kuzenleri, İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Mezunu ve birçok ilde kimya öğretmenliği yapmış Ayşe Müzeyyen Gültopu hakkın rahmetine kavuştu.

Ayşe Müzeyyen Gültopu’nun cenazesi 6 Aralık Pazartesi günü Feriköy Hacı Ayşe Sarıgül Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip, vasiyeti üzerine Feriköy’deki Baysal Ailesi Kabristanlığında annesinin kabrine defnedilecek.