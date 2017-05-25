Haber: BMA

Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar Göynük Belediyesi’nin daveti üzerine geçtiğimiz gün Göynük’ü ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette misafirlere Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan eşlik etti. Miniklerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler veren Başkan Kazan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Göynük’ün doğal güzelliklerini gezen Sevgi Evleri’nde kalan minikler ve Bolu Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Özgür Uğurlu, Başkan Kemal Kazan’a makamında nezaket ziyaretinde bulunarak kendilerine davetlerinden ötürü teşekkür ettiler.