Sevgi evlerindeki çocukları ziyaret ettiler

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Adalet Ailesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kontrolündeki sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret etti. Ziyarete Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serkan Özalp, İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Aile Mahkemesi Hakimi Gülperi Cicili, Ağır Ceza Üyesi Aynur Çelik, İdare Mahkemesi Üyesi Cennet Aydoğan ve Öğretmen Süheyla Delal’in yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit de katıldı. Sıcak bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Bolu Adalet Ailesi çocuklarla yakından ilgilendi.

“ZİYARETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ”

Ziyaret sonrası Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ziyaretleri ile Çocuk evlerinde kalan yavrularımızın gönüllerini fetheden, hoş bir sohbet ortamı oluşturan ve çocuklarımızın gönül dünyasına dokunan Bolu Cumhuriyet Başsavcımız Önder Yaman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Serkan Özalp, İdare Mahkemesi Başkanımız Turgut Delal, Aile Mahkemesi Hakimimiz Gülperi Cicili, Ağır Ceza Üyesi Aynur Çelik, İdare Mahkemesi Üyesi Cennet Aydoğan ve Öğretmen Süheyla Delal' e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz” denildi.

YAMAN: “SEVGİ DOLU ÇOCUKLARIMIZA SONSUZ TEŞEKKÜRLER”

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ise ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımında, “Bolu Adalet Ailesi olarak bu akşam Sevgi Evlerine misafir olduk. Aile ortamında, kardeşlik bağları ile yetişen çocuklarımızı topluma kazandıran Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze ve bizi konuk eden sevgi dolu çocuklarımıza sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.

DELAL: “ÇOK GÜZEL ZAMAN GEÇİRDİK”

İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal ise ziyaret sonrası yaptığı paylaşımda, “Bu akşam Sevgi Evlerine misafir olduk. Hem çok güzel zaman geçirdik hem de Devletimizle bir kez daha gurur duyduk. Bizleri sıcak aile ortamlarında misafir eden güzel kardeşlerimize ve Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teşekkürler” dedi.