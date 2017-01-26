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26 Ocak 2017 Perşembe
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    • Sevgilisinin çocuğunu öldüren Iraklı’ya 16 yıl hapis

    Bolu’da Iraklı sevgilisi Sarah Moaıed Kadhım ile birlikte yaşarken Sarah’ın ikiz çocuklarından Murtadha Osama Salh’a tekme atarak düşüren ve ölmesine neden olan Bakr Khalıd Naeem Allzz Awı çıkarıldığı mahkemede 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    26 Ocak 2017 Perşembe 14:04
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    Sevgilisinin çocuğunu öldüren Iraklı’ya 16 yıl hapis

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Bolu’da eşinden boşandıktan sonra üç çocuğu ve sevgilisiyle yaşayan Iraklı kadının 4 yaşındaki ikiz çocuklarından biri, sevgilisi tarafından yılında dövülerek öldürüldü, diğer iki çocuğun kaburgalarında kırıklar tespit edildi.

    Olay, 20 Eylül 2015 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana geldi. Iraklı eşiyle birlikte yaşayan 30 yaşındaki Sarah Moaıed Kadhım boşandıktan sonra 22 yaşındaki Bakr Khalıd Naeem Allzz Awı isimli Irak vatandaşı sevgilisi ve 3 çocuğuyla aynı evde yaşamaya başladı. 20 Eylül günü Sarah Moaıed Kadhım isimli kadın evde bulunan 4 yaşındaki ikiz çocukları Murtadha Osama Salh, Mustafa Osmana Salh ve 6 yaşındaki kız çocuğu Fatma Osmana Salh’ı evde kilitleyerek sevgilisiyle gezmeye gitti. Bir saat sonra iki sevgili eve geriye döndü. Kadın başka bir odaya geçerken, 22 yaşındaki Bakr Khalıd Naeem Allzz Awı gürültü yapmaları üzerine çocukları dövmeye başladı. Şahıs, ikiz çocuklardan Murtadha Osama Salh’a tekme attı. Başının üstüne düşen çocuk baygınlık geçirdi. Kardeşlerinin yerde olduğunu gören iki kardeşi ağlamaya başlayınca Iraklı sevgili iki çocuğa da vurarak kaburgalarını kırdı. Odaya gelen anneye çocuklarına tokat attığını itiraf etti.

    Dört yaşındaki Murtadha Osama Salh, annesi ve kendisine vuran şahıs tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkan çocuk Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. 4 yaşındaki çocuk 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

    Evin olduğu sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 22 yaşındaki şahsın dövdüğü çocuğu kendi kucağında hastaneye götürdüğünü ve kadınla ilişkisi olduğunu tespit etti. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıslardan 22 yaşındaki Bakr Khalıd Naeem Allzz Awı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün karar duruşması görülen davada Bakr Khalıd Naeem Allzz Awı tercüman yardımıyla yaptığı savunmasında, “ben Irak’tan sığınmacı olarak geldim. Bu aileye yardım ediyordum. Çocuğu da hastaneye ben götürdüm ama buna rağmen tutuklandım. Bir buçuk yıldır cezaevindeyim. Suçsuzum” dedi.

    Sanığın savunmasının ardından karar veren mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçlamaları sabit gördüklerini belirterek, Bakr Khalıd Naeem Allzz Awı’yı 16 yıl 3 ay hapis cezası ve 12 bin lira para cezasına çarptırdı.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Iraklı, Sevgilisi, Sarah, Moaıed

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