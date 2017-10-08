Haber: Kasım Şahin

İlimizde bir okulda öğretmenlik yapan 3 çocuk babası İsmail Saraç, kızıyla aynı okulda okuyan K.Ö isimli kızın annesi G.B ile 6 ay boyunca ilişki yaşadı. İddiaya göre 6 ay sonra K.Ö. annesi G.Ö’ye İsmail Saraç’ın kendisine 3 kere cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine G.B. İsmail Saraç’tan şikayetçi oldu. Bunun üzerine İsmail Saraç hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde ‘Çocuğun Cinsel İstismar Suçuyla’ dava açıldı. Geçtiğimiz Nisan ayında görülen ilk davada tutuksuz yargılanan öğretmen İsmail Saraç kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen son duruşmasında öğretmen İsmail Saraç Hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti öğretmen İsmail Saraç’a çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıl 28 ay 15 gün hapis cezası verdi. Cezanın açıklamasının sonrasında öğretmen Saraç, çocuklarına dönerek annenize iyi bakın dedi. Dava ayrıca cinsel istismar suçundan yargılanan tutuklu yargılanan Emre G.’ye de mahkeme heyeti 10 yıl hapis cezası verdi. Ancak Emre G. Etkin pişmanlık yasası kapsamında tahliye edildi. Mahkeme sonrasında İsmail Saraç’ın yakınları Adliye binası önünde sinir krizleri ve baygınlık geçirdi. Bunun üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.