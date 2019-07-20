Sevgilisiyle tartışan intihara kalkışıyor(!)

Haber: Aysun Beykoz

Olay gece saat 02.30 civarında Kültür Mahallesi D-100 yan yolda bulunan Bolu Belediyesi Kız Konuk evinin yanında bulunan Üst geçitte meydana geldi. Kız arkadaşı ile tartışan Bolu Nüfusuna kayıtlı D.K. (29) üst geçide çıkarak bağırmaya başladı. Çevre sakinleri tarafından olay emniyet, 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Polis ekipleri genci uzun süre ikna etmeye çabalarken genç ismi öğrenilemeyen kız arkadaşının olay yerine gelmesini istedi. Polis ekipleri Tem Otoyolunu Ankara ve İstanbul istikametinde yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri gencin bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı.

“O BURAYA GELECEK”

Asayiş şube ekiplerinin uzun süre dil döktüğü genç sürekli “O buraya gelecek yoksa atarım kendimi” diyerek kendini birçok kez korkuluklardan aşağı sallandırdı. Gencin verdiği iletişim bilgilerinden ulaşılan ismi öğrenilemeyen kadın, Polis ekipleri tarafından olay yerine getirildi. Üst geçide çıkan kadın ve Polis ekipleri D.K.’yi ikna ederek üst geçitten indirdi.

Olayın sonrasında D.K. ve genç kadın Polis karakoluna götürülürken Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.